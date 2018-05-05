ABD Askeri Üslerinde Huawei ve ZTE Yasağı!

ABD hükumetinin Çinli telefon devleri Huawei ve ZTE ile mücadelesinde yeni bir adım daha atıldı!

ABD askeri üslerinde Huawei ve ZTE yasağı!

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