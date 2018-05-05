ABD Askeri Üslerinde Huawei ve ZTE Yasağı!
ABD hükumetinin Çinli telefon devleri Huawei ve ZTE ile mücadelesinde yeni bir adım daha atıldı!
Wall Street Journal'ın haberine göre Pentagon, ABD askeri üslerinde Huawei ve ZTE telefonların satmasını yasakladı. Yetkililer, Çin hükumetinin bu firmalar aracılığıyla askerlerin hareketlerini ve iletişimlerini izlemesinden çekiniyor. Huawei ile ZTE ise ortada böyle bir durum olduğunu inkar ediyorlar.
Pentagon, askerlerin Huawei ve ZTE telefonları kişisel amaçlar için kullanmasını engelleyemiyor olsa da, bu telefonların askeri üslerdeki satışlarına engel koyarak bu telefonların kullanımını azaltmayı umuyor. Buna ek olarak ordu, hangi cihazları satın almanın uygun olduğuyla ilgili bir rehber de yayınlayabilir. ZTE ve Huawei, Ocak ayında sunulan bir yasa tasarısına konu oldular ve bu henüz kabul edilmeyen yasa tasarısı, bu firmaların telefonlarının ABD hükumeti alanlarında yasaklanmasını istiyor.
Bu üreticilerin telefonları, ABD'de diğer piyasalara göre daha az popüler. Diğer piyasalar arasında ABD'nin büyük bir askeri altyapı bulundurduğu Almanya var. Bu ülkede, İngilizce konuşanlar için bir sağlayıcı olan TSK, yakın zamanda Ordu ve Hava Kuvvetleri Değişim Hizmetleri rehberine uymak için Huawei telefonları askeri üslerdeki mağazalardan kaldırdı.
Bu yasaklama hareketi, ABD hükumetinin Çinli telefonlarla ilgili uzun süreli güvenlik endişelerinin bir parçası. ABD hükumeti, giderek bu konuda daha da temkinli olmaya ve daha fazla yasak koymaya başladı.
H. Hüseyin Öztürk
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