ABD Başkanının Yeni Hedefi Belli Oldu

ABD Başkanı Trump, Twitter'daki en son tweet serisinde, saldıracak yepyeni bir hedef buldu!

  • Levent Öztürk
Trump'ın hedefi bu sefer Libra oldu!
Getty Images aracılığıyla Chesnot

"Sosyal medya zirvesi"nden sadece saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, kripto para birimlerine yönelik bir yazı paylaştı: "Para olmayan ve değerleri çok değişken ve hiçbir şeye bağlı olmayan, Bitcoin'in ve diğer kripto para birimlerinin hayranı değilim." Trump, özellikle de Facebook'un yeni kripto para çabası Libra'yı hedef aldı.

Gönderdiği bir seri tweet ile "Facebook'un Libra sanal para biriminin çok düşük saygınlık ve güvenilirliğe sahip olacağını" söyleyen Trump'ın yazdıkları şu şekilde devam ediyordu. "Eğer Facebook ve diğer firmalar bir banka olmak istiyorsa, yeni bir Bankacılık Tüzüğü aramalılar ve ulusal ya da uluslararası diğer Bankalar gibi tüm Bankacılık Düzenlemelerine dahil olmalılar."

Bunun genel olarak kripto para birimleri ve Facebook'un yeni para birimi için ne anlama geldiğini kestirmek şu an için biraz güç. Gerçek bir kripto para sözleşmesi açıklanana kadar da bunu bilmek mümkün olmayacak.

Senatonun Bankacılık, Konutlandırma ve Kent Sorunları Komitesi'nde, önümüzdeki hafta 16 Temmuz'da kripto-paralar ve özellikle de Libra için bir oturum yapılacağı gelen haberler arasında.

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