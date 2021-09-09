ABD'de Yaşanan İlk COVID-19 Ölümü, Düşünülenden Çok Daha Önceymiş...

ABD'de COVID-19 bağlantılı ilk ölümün, şimdiye dek düşünülenden haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı. 78 yaşındaki bir büyükanne, haftalar önce COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş...

ABD'deki ilk COVID-19 ölümü değişti

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