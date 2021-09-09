ABD'de Yaşanan İlk COVID-19 Ölümü, Düşünülenden Çok Daha Önceymiş...

Kansas'ta Ocak 2020'nin başlarında ölen bir büyükanne, ABD'de COVID-19'a bağlı olarak bildirilen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Bu ölüm, şimdiye dek bilinen ilk ölümlerden haftalar önce gerçekleşmiş durumda. Böylece COVID-19 ölümlerinin, ABD'de düşünülenden çok önce yaşanmaya başladığı ortaya çıkmış oldu.
Leavenworth'lü 78 yaşındaki büyükanne Lovell "Cookie" Brown, 9 Ocak 2020'de bir hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni başlangıçta felç ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak kaydedildi. Daha sonra Mayıs 2021'de, Bay Area News Group tarafından yapılan bir soruşturmanın ortaya çıkardığı gibi, ölüm belgesi, ölüm nedenlerinden biri olarak "COVID 19 PNEUMONIA" eklenecek şekilde değiştirildi. Böylece ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan resmi COVID-19 ölümleri günlüğüne 2020'nin ikinci haftasından itibaren yeni bir vaka dahil edildi. Bu vakanın Brown'ın ölümünü temsil ettiği düşünülüyor.
Bununla birlikte, Brown'ın hikayesinin çoğu gizemle örtülü. Kimliği, hasta mahremiyeti yasaları nedeniyle kamuya açıklanmadı. Ayrıca, hastane veya eyalet sağlık görevlileri, hastanın akrabalarından hiçbirini bilgilendirmedi. Ailesi, her ne kadar bu yeni haber üzerine yeni bir şok yaşamış olsa da, pandemi haberleri yayılmaya başladığında büyükannenin semptomlarına dayanarak COVID-19'a yakalanmış olabileceğinden şüphelenmiş olduklarını söylediler.
Brown'ın yaşlılığında nadiren seyahat ettiği için enfeksiyonu nasıl kaptığı kesin değil, ancak ölümüne kadar geçen aylarda bir huzurevinde yaşıyordu. Huzurevleri ölümcül COVID-19 vakalarının sıklıkla görüldüğü yerler olarak biliniyor...
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