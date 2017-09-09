Acer IFA 2017'de En Yeni Ürünlerini Tanıttı
Acer, IFA 2017'de en yeni ürünlerini tanıttı. Bugüne kadar üretilen en güçlü Predator ile özellikle oyuncular bu Acer'ları çok sevecek.
Acer, IFA 2017'de en yeni ürünlerini tanıttı. Predator Orion 9000 serisi masaüstü oyun bilgisayarları, Predator X35 kavisli monitör, Swift 5 ultra ince ve ultra hafif dizüstü bilgisayar, Spin 5 dönüştürülebilir bilgisayar ve Switch 7 Black Edition 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarın yanı sıra göz kamaştırıcı kulaklık ve fare seti ile Acer oyunculara özel seçenekler sunuyor.
Acer Predator Orion 9000 Serisi: Görebildiğiniz Güç
Düşmanların gözünü korkutmak ve oyun oynama ilhamı vermek için tasarlanan Predator Orion 9000 serisinin komut estetiği, ön çerçevenin yanları boyunca uzanan özelleştirilebilir RGB aydınlatması ile uzay mekiği benzeri siyah-gümüş renkli bir dış kaplamaya sahip. Devasa bir yan pencere paneli açıklığın boyutuna rağmen elektromanyetik karışma (EMI) seviyelerini kontrol altında tutan dikkat çekici ölçüde çarpıcı ve güçlü iç tasarımı sergiliyor. Özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip opsiyonel fanlar daha göz alıcı bir görünüm için sanal bir ışık gösterisi yaratıyor. İki tutamak ve karbonfiber kalıpla kaplanmış tekerleklerle donatılan yeni donanım, bir yerden başka bir yere kolayca taşınabilir. Aletsiz açılabilen yan paneller komponent yükseltmelerini kolaylaştırıyor ve basılarak açılan üst kısım kullanıcılara fanları değiştirmek için hızlı bir yol sunuyor. Önden erişilebilen kulaklık yuvası ve kablo yönetimi oyun alanının düzenli kalmasını sağlıyor.
Acer IT Ürünler Birimi, Sabit Bilgisayarlar Genel Müdürü Jeff Lee şunları söyledi: "Predator Orion 9000 bugüne kadar yaptığımız en güçlü bilgisayar. "4 yönlü grafikler ve 18 çekirdekli işlemcilerle, oyuncuları ve yoğun grafik kullanıcılarını hayallerinin ötesine taşıyan bir platform."
Sıvı Soğutma ve IceTunnel 2.0 Cihazı Serin Tutuyor
Predator Orion 9000 serisi oyunun harareti arttıkça sıcaklığı düşürmek için sıvı soğutma[i] ve Acer'ın IceTunnel 2.0 özelliklerine sahip. IceTunnel 2.0 sıcaklığı dışarı atmak için sistemi her biri ayrı hava akımı tünellerine sahip termal alanlara akıllıca ayıran, gelişmiş bir hava akımı yönetimi çözümüne sahip. Öndeki ve üstteki kocaman metal ızgara panelleri daha fazla soğuk havanın içeri girmesini ve yükselen sıcak havanın sıvı soğutmalı CPU'dan dışarı çıkmasına izin verirken, önde, üstte ve arkada beş adede kadar 120 mm'lik fanlar kasa boyunca havayı soğutuyor. Hava akımının bir kısmı ise depolama cihazlarını soğutmak için anakart tepsisinin arkasına yönlendiriliyor. Grafik kartları sıcaklığı arkadan dışarı atmak için üfleyici tip fanlar barındırırken, PSU sıcaklık karışmasını önlemek için bağımsız.
Oyun ve İçerik Oluşturma İçin Olağanüstü Bir Platform
AMD'nin en yeni Radeon™ RX Vega grafiklerini bir masaüstü oyun bilgisayarına getiren ilk ana orijinal ekipman üreticilerinden biri olan Acer, gerçeğe yakın görseller sunmak için 4'e kadar Radeon RX Vega kartını destekleyerek çıtayı yükseltmiş. Oyuncuların aynı zamanda SLI'da sanal gerçekliği kolayca destekleyebilen iki NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti kart seçenekleri mevcut.
AMD Radeon Teknolojileri Grubu, Oyun Bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Herkelman şöyle konuştu: "Acer'ın şimdiye kadar yaptığı en yüksek performanslı bilgisayarı için AMD Radeon™ RX Vega grafik kartını seçmiş olmasından heyecan duyuyoruz. RX Vega hem güzellik hem de güç açılarından Predator Orion'un mükemmel bir tamamlayıcısı. Tek bir RX Vega ultra yüksek çözünürlükler ve yırtılmasız, saniyede 60 kare sunuyor. Yüksek Bant Genişliği Kaşe Kontrolü ve Rapid Packed Math gibi çığır açan yeni özelliklerle, oyuncular yeni ürünler çıktıkça onlardan tümüyle yararlanabilmek için sistemlerinin her zaman daha iyi performans göstereceğini bilirler".
Predator Orion 9000 olağanüstü performans sunarken bilgi işlem yoğunluklu görevlerin kolayca yapılabilmesine izin veren ileri teknoloji Intel® Core™ i9 Extreme Edition 18 çekirdekli işlemcilere ve 128 GB dört kanallı DDR4 belleğe kadar donanım sunuyor.
Intel Masaüstü Platformlar Grubu Genel Müdürü Anand Srivatsa şunları söyledi: "Yeni Intel Core X-serisi işlemci ailesi inanılmaz performans ve olağanüstü ham mega görev gücü için 18'e kadar çekirdek ve 36'ya kadar iş parçacığı sunarak çıtayı masaüstü bilgisayarlarda olabilecek en yüksek noktaya yükseltmiştir. Bu benzeri görülmemiş güç seviyesi Acer ile güçlü ortaklığımız sayesinde Intel Core i9 Extreme Edition işlemciye sahip olan Predator Orion 900'da tümüyle görülebilir."
Tek vuruşla hız aşırtma, savaşçıların yalnızca bir butona basarak turbo performans seçimi yapabilmelerini sağlıyor.
Kusursuz bağlanabilirlik özellikleri arasında iki USB 3.1 Gen 2 bağlantı noktası (bir C Tipi ve bir A tipi), sekiz USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (bir C Tipi ve yedi A tipi) ve iki USB 2.0 bağlantı noktası (Type-A) bulunuyor. Predator Orion 9000 serisi hızı, gücü ve bilgisayarın kapasitesini arttırmak için toplam üç M.2 yuvasını ve video kartları için büyük ölçüde genişletme sağlamak amacıyla dört PCIe x16 yuvasını destekliyor
Acer Predator X35: Büyüleyici Görseller
Bu geniş 35 inç, 21:9 monitör sarmal bir 1800 kavis ve müthiş bir (3440 x 1440) WQHD çözünürlüğü destekliyor. NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra ve quantum dot teknolojilerini barındıran bu cihaz aynı zamanda yüksek dinamik aralık ile mümkün olan en iyi kontrast kalitesini sunuyor. 512 ayrı kontrol edilen bölgede gelişmiş LED yerel karartma yalnızca gerektiği anda ve yerde ışık veriyor. Predator X35, DCI-P3 renk standardının yüzde 90'ını kapsayan daha geniş, daha derin bir doymuş renk gamı ve geleneksel dinamik aralıklı monitörlerden birkaç kat daha fazla bir parlaklık aralığı sunuyor. Hızlı 4 ms yanıt süresi ve yüksek 200 Hz yenileme oranı NVIDIA G-SYNC ile bir araya getirildiğinde oyun deneyimini yırtılma veya yapay görseller olmadan yumuşak ve gerçek hayattaki benzeri bir hale getiriyor.
Farklı eylem türleri için görselleri optimize etmek amacıyla Predator GameView ile donatılan sekiz ön ayarlı görüntüleme modu mevcut. Standart, ECO, Grafik ve Sinema'ya ek olarak, bir kısayol tuşu ile veya ekran menüsünden kolaylıkla erişilebilen Aksiyon, Yarış ve Spor olmak üzere üç özel oyun modu bulunuyor. Oyuncular ayrıca tercihlerine göre kendi özel profillerini tanımlayabilir ve her modu programlayabilirler.
Acer BlueLightShield™ teknolojisi müşterilerin OSD menüsü aracılığıyla dört farklı filtre ayarı arasından seçim yaparak mavi ışık emilimini azaltabilmelerine izin veriyor. Birinci sınıf VA paneli yatay ve dikey olarak 178 dereceye kadar geniş görüntüleme açıları sağlıyor. Ek olarak, Dark Boost teknolojisi ince detayların loş ortamlarda bile görülebilmesini sağlıyor.
Predator Cihazları Oyun Deneyimini İyileştiriyor
Predator Galea 500 oyun kulaklığı oyun içinde yalnızca öğelerin yerlerini görme değil, aynı zamanda duyma imkanı vererek sizi oyunun tam içine sokuyor. Acer TrueHarmony™ 3D Soundscape teknolojisi, beyni sesin sabit bir yönden geldiğine ikna ederek oyuncunun kafasının oryantasyonuna dayanan akustik alanı yeniden yaratıyor. Lastik kaplamalı biyo-selülözden yapılan bir sürücü diyaframına sahip olan Predator Galea 500 kulaklığı düşük çınlama ile yüksek sesler sunar ve voklalleri ve orta-yüksek aralıklı notaları tam olarak yeniden üretmek için hızla yanıt verirken, benzersiz bir akusitk kavite etkili ritmik basların sunulmasına yardımcı oluyor. Predator Galea 500 müşterilerin EQ Müzik, Sinema ve Spor dahil olmak üzere üç mod arasında seçim imkanıyla özelleştirilebilir.
Yeni Predator Cestus 500 oyun faresi daha hızlı bir reaksiyon gerektiren FPS oyunları için daha hafif bir direnç veya RTS oyunlarında ince manevralar için daha ağır bir direnç gibi, oyuncuların tıklama direncini oynadıkları oyun türüne göre ayarlamalarına izin veren eşsiz bir iki düğmeli tasarıma sahip. 16,8 milyon RGB renk ışığı, 8 aydınlatma deseni, 5 dahili profil ayarı, 8 programlanabilir buton ve altın kaplama bir USB konektörü barındırıyor.
Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik
Acer Predator G9 Serisi masaüstü oyun bilgisayarları Aralık ayında Kuzey Amerika'da 1,999 $'dan ve Kasım ayında EMEA'da 1,999 €'dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecektir.
Predator X35 monitör 2018'de temin edilebilecektir.
Predator Galea 500 oyun kulaklığı Kasım ayında Kuzey Amerika'da 299.99 $'dan ve Kasım ayında EMEA'da 299.99 €'dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecektir.
Predator Cestus 500 oyun kulaklığı Kasım ayında Kuzey Amerika'da 79.99 $'dan ve Kasım ayında EMEA'da 89.99 €'dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecektir.
Tam teknik özellikler, fiyatlar ve temin edilebilirlik bölgelere göre değişir. Temin edilebilirlik, ürün özellikleri ve belirli pazarlardaki fiyatlar hakkında bilgi için, lütfen www.acer.com aracılığıyla size en yakın Acer ofisi veya yetkili satıcısı ile iletişime geçiniz.
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