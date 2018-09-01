Acer Swift 5 Ön İnceleme
IFA 2018'de tanıtılan belki de en etkileyici laptoplardan biri olan Acer Swift 5, elimizdeydi. İşte Acer Swift 5'in özellikleri...
Acer'ın IFA 2018'de dikkatleri en çok üzerine çeken dizüstü bilgisayarı belki de Swift 5 modeliydi. Zira laptop, oldukça ince bir profile ve hafif bir yapıya sahip. Öyle ki, 15.6 inç boyutunda ekranıyla beraber toplamda yalnızca 0.99 kilogram gibi çok hafif bir ağırlıkla geliyor. Üstelik tüm yüzey metalik malzemeyle kaplanmış. Bu anlamda oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.
8'inci nesil Intel işlemci seçenekleriyle gelen Acer Swift 5, tamamen dokunmatik yüzeyli 15.6 inç FHD IPS ekranının yanı sıra, 5.87 mm'lik ince ekran çerçeveleriyle de göze hitap ediyor. Peki, Acer Swift 5 detaylarında başka neler gizliyor? Hemen hepsini yukarıdaki Acer Swift 5 ön inceleme videomuzda bulabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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