Acer'dan İki Yeni Oyun Monitörü
Acer, oyunculara verdiği önemi, tanıttığı iki yeni oyun monitörü ile bir kez daha kanıtladı!
Acer'ın Next@Acer etkinliği sadece yeni laptop'lara ev sahipliği yapmadı; yeni monitörler de gün yüzüne çıktı. IPS ekran teknolojisini kullanan yeni monitörler, 1ms gibi oldukça hızlı bir tepki süresi ve AMD FreeSync teknolojisi ile birlikte geliyor.
Acer Nitro VG0
27, 23.8 ve 21.5 inç ekran boyutu seçenekleri ile gelen Nitro VG0 modelleri, sırasıyla 4K, WQHD ve Full HD çözünürlükleri destekliyor. 144 HZ yenileme oranı sunan monitörler, farklı oyun türleri için hazırlanmış farklı ayar setlerine sahip.
Nitro VG0 ailesindeki tüm modellerde HDMI, VGA ve DisplayPort bağlantıları bulunuyor. Ayrıca 2W stereo hoparlörler de, kasa içerisinde yerini almış.
En ucuzu 145 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyacak olan Nitro VG0 ailesi, Temmuz ayında satışa çıkacak.
Acer Nitro RG0
Tanıtılan ikinci monitör serisi olan RG0, 27 inç ve 23.8 inç ekrn büyüklüklerine sahip. Asıl dikkat çekici yan ise, sadece 0.27 inç kalınlığındaki profilleri.
Full HD çözünürlük, 75Hz kare oranı ile destekleniyor. Diğer tüm özellikler ise, Nitro VG0 serisi ile benzerlik gösteriyor.
Nitro RG0 serisi de Temmuz ayında Avrupa raflarında olacak ve başlangıç fiyatı 180 dolar olarak belirlenmiş.
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