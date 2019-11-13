Acer'ın Herkese Uygun Bir Swift'i Var

Dizüstü bilgisayar satın alırken farklı ihtiyaçlar ışığında bir seçim yapacağınız muhakkak, ancak hepsi arasında ultra taşınabilirlik, kaliteli malzeme, uzun pil ömrü ve iyi performans gibi noktalar ortak parantezinizi oluşturuyorsa, Acer'ın Swift ailesinden 14 inç ekranlı bir model size göre olabilir.
Acer'ın AMD Ryzen işlemcilerle donattığı 1,5 kg'lık fiyat performans ürünü Swift 3 modelleri, orta segmentin başarılı üyesi olarak yıldızını parlatan 970 gr ağırlığıyla Swift 5 ve 1 cm'den ince ve 890 gr ağırlığındaki ultra mobil Premium modeli Swift 7, yakın zamanda satışa çıktı ve her biri detaylarında etkileyici özellikler bulunduruyor. Sözü daha fazla uzatmadan Acer'ın bu 3 yeni Swift'ine şimdi daha yakından bakalım.
Swift 3: İddialı Giriş Seviyesi
Acer Swift 3 ailesi; ultra ince tasarımı ve performansı ile dikkat çeken, farklı renk seçeneklerine ilave olarak şık alüminyum gövdesiyle de hem sağlam hem de güzel görünen modellere ev sahipliği yapıyor. Aile içinde farklı konfigürasyon seçenekleri mevcut. 14 inç ekran boyutuna sahip modellerin ortak özelliği ise güçlü donanımları, uzun pil ömrü sağlamaları ve AMD Ryzen işlemcilere ev sahipliği yapmaları.
14 inç boyutunda Full HD IPS ekranlı AMD Ryzen işlemcili Acer Swift 3'ler, 3 farklı kongirasyona sahip. Her biri 1.5 kg ağırlığında olan bu modellerden SF314-41 ve SF314-41G, AMD Ryzen 3 ve Ryzen 5 işlemcisinden güç sağlarken, metalik gri ve mavi renk seçenekleriyle bulunabiliyor. 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar SSD de bulunduran laptop'lar dahili ve harici ekran kartı seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor.
Swift 3 modelleri, dar çerçeveli tasarımı ve 1920x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD IPS ekranlarıyla görüntüleri canlı sergilerken, Acer Color Intelligence teknolojisiyle ise ekran rengini ve parlaklığını optimize edebiliyor. Tüm bunlara ilave olarak pil ömrüyle de iddialı duran Swift 3, 12 saate varan pil ömrü sağlayabiliyor.
Acer'ın kısa bir süre önce satışa sunduğu Swift 3 modellerini 3.199 TL'den başlayan fiyatlarla piyasada bulabilirsiniz.
Swift 5: Orta Segmentin Başarılı Üyesi
Ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayar kategorisi için iddialı bir model olan Acer Swift 5 de ince ve hafif kategoride yer almasının yanında güçlü özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Magnezyum alaşımlı kasası içinde, Intel'in 8'inci nesil işlemcisi ailesinden Core i5-8265U CPU'dan güç sağlayan Swift 5, böylece güçlü bir ultrabook arayanlara hitap ediyor. 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB SSD depolama alanıyla da yine kategorisine uygun davranıyor.
14 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekranıyla güzel canlı görüntüler üreten Swift 5, Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Bu sayede pek çok FreeDos ile gelen laptop'lara kıyasla, kullanıcıları ekstradan Windows lisansı satın almak zorunda bırakmamasıyla sevindirici bir model oluyor.
970 gram ağırlığında olan Swift 5, böylece mobil ortamlarda rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir laptop. 9 saate kadar pil ömrü sağlaması da, özellikle hareket halinde laptop ihtiyacı olanlar için birebir.
Mobil platformda güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara, Acer Swift 5'in 6799 TL fiyatla bulunabildiği bilgisini de verelim.
Swift 7: Premium Tasarımlı Ultra Mobil
Acer'ın 1 cm'den daha ince, 1 kilogramdan daha hafif modeli olan Swift 7 de, şirketin Swift ailesinin dikkat çekici bir başka üyesi. CES 2019 İnovasyon Ödülü sahibi olan Swift 7, 14 inç boyutunda ekranı ve ultra ince çerçevesi ile mobil kategorinin en iddialı modeli oluyor.
Yalnızca 890 gram ağırlığında olan Swift 7, 9,95 mm'lik kalınlığa sahip. Ekranın 4 kenarında yalnızca 2.57 mm inceliğinde çerçeve kullanılmasıyla ekran – gövde oranıyla da yenilikçi davranan model, tasarımında ise diğer Swift modelleri gibi magnezyum alaşıma yer veriyor. Magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen Swift 7, mikro – ark oksidasyonlu kaplamalı seramik benzeri görünümüyle de etkileyici duruyor.
IPS teknolojisine sahip 14 inç ekran paneliyle Full HD çözünürlüğünde görüntü üreten Swift 7, sRGB renk gamutunun yüzde 100'ünü, NTSC renk gamının da yüzde 72'sini kapsayan canlı renkler üretebiliyor. Laptop'ın ekranı ayrıca 300 nit parlaklık değerine ve Corning Gorilla Glass 6 ekran korumasına sahip. Tüm bunların yanında ekranın dokunmatik olması da mobil kullanımlar için ek avantaj sağlıyor.
8'inci nesil Intel Core i5-8200Y işlemciden güç alan Swift 7, 256 GB SSD ve 8 GB RAM ile güçlü donanım bileşenlerine sahip. 12 saatlik pil ömrü sağlaması akşama kadar rahat kullanma olanağı tanırken, Swift 7'de bahsedilmesi gereken başka Premium özellikler daha yer alıyor.
Swift 7'de 40 Gbps'e kadar yüksek bant genişliği, güç aktarımı ve ekran bağlantısı sağlayan Thunderbolt 3 desteği yer alıyor. Ayrıca 2 adet USB Type-C portu ve USB 3.1 Gen 2 girişi ile geniş bağlantı seçeneğinin sunulduğu laptop'ta, DisplayPort 1.2 de unutulmamış. Kablosuz bağlantıları arasında ise 2x2 MU-MIMO teknolojisine sahip 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5 desteği bulunan Swift 7, öte yandan trendin aranan özelliği parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Laptop'ın parmak izi sensörü görevi gören güç düğmesine dokunarak Windows Hello ile bilgisayarınıza güvenli şekilde giriş yapabiliyorsunuz.
Mobil platformda Premium bir dizüstü bilgisayar arayanlar Acer Swift 7'yi, 9.999 TL'den satışta bulabilirler.
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