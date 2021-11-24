Açık Kaynak İçin Zafer Gibi Karar: Windows'u Bırakıp Linux'a Geçiyorlar!

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti, Windows ile çalışan 25.000 bilgisayarın açık kaynaklı Linux'a geçirileceğini açıkladı. Bu planın ilk adımı ise, Microsoft'un Office'ini terk edip LibreOffice'e geçiş olacak...

Windows'u bırakıp Linux'a geçiyorlar!

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