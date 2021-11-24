Açık Kaynak İçin Zafer Gibi Karar: Windows'u Bırakıp Linux'a Geçiyorlar!

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti, açık kaynak yazılımlara geçmeye karar verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda eyalet, Windows'u terk ederek, 2026 yılının sonuna kadar açık kaynaklı Linux/GNU'ya geçecek.
İlk adım, yaklaşık 25.000 bilgisayarı Microsoft'un Office uygulama paketinden The Document Foundation'ın LibreOffice'ine taşımak olacak. Ardından tüm bu cihazları Windows'tan Linux'a taşımak gelecek. Bu 25.000 bilgisayarın "memurlar ve çalışanlar (öğretmenler dahil) tarafından kullanılacak" olması, esasen devlet idaresinin ve eğitim sektörünün büyük bir bölümünün açık kaynak yolunu benimseyeceğini gösteriyor.
Schleswig-Holstein'ın dijitalleştirilmesinden sorumlu bakan olan Jan Philipp Albrecht, geçen ay verdiği bir röportajda, bu adımla ilgili daha ayrıntıları paylaşmıştı. Açık kaynağa geçişin ana nedenlerinden birinin lisanslama maliyeti olduğunu söyleyen bakan, ayrıca açık kaynağın daha fazla esneklik de sağlayabileceğini belirtti.
Jan Philipp Albrecht, LibreOffice'in mevcut altyapıyla da iyi bir şekilde entegre olduğunu söylüyor. Ayrıca hükümetin gelecekte bu çevrimdışı çalışmanın çoğunu Dataport'un dPhoenixSuite tabanlı yazılımlarını kullanarak web'e taşıma planları olduğunu da söylüyor.
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