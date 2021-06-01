Linux'ta Oyun Oynanır mı? İşte Linux'ta Oyun Oynama Rehberiniz

Eğer bir Windows kullanıcısı iseniz ve aklınızın bir köşesinde Linux'u denemek varsa, soracağınız çok soru olacaktır. Bu sorulardan en önemlisi ise muhtemelen oyunlardır. Daha doğrusu şu soruyu soracaksınız: "Linux'ta oyun oynanır mı?" Ve yine muhtemelen, Linux'ta oyun oynamanın mümkün olmadığını sanıyorsunuz. İyi haber şu: Yanılıyorsunuz!
Linux'ta oyun oynamak, artık neredeyse Windows'ta oyun oynamak kadar kolay. Bu yazımızda, Oyunlar ve Linux hakkında merak edilen konulara ışık tutmaya çalıştık.
Linux'ta Oyun Oynanır mı?
Linux'ta oyun oynanır! Linux'ta oynayabileceğiniz beş tür oyun bulunuyor:
- Doğal Linux Oyunları
- Linux'ta Windows oyunları
- Tarayıcı oyunları
- Terminal oyunları
- Retro oyunlar
Doğal Linux Oyunları
Linux oyunlarını genellikle Windows oyunlarını bulduğunuz yerlerde bulabilirsiniz. Bakmanız gereken ilk yer, Steam olmalı. Özel bir hizmet olsa da, popüler Windows oyunlarının Linux sürümlerinin çoğu burada bulunuyor. Bugünlerde önde gelen birçok oyunun Windows, macOS ve Linux için yayınlandığını söyleyelim.
Steam'de Linux'a özgü pek çok oyun var, belki de şaşırtıcı bir sayıda... Ama asıl sihir Proton'da gizli. Bu uyumluluk katmanı, oyuncuların Linux'ta Windows oyunlarını oynamalarına olanak tanır. Steam'in resmi olarak desteklenen oyunlardan oluşan bir beyaz listesi var, ancak Proton'a kitaplığınızdaki herhangi bir şeyi denemesini ve oynamasını söyleyebilirsiniz.
Proton, Valve Software tarafından piyasaya sürülen ve Linux üzerinde Windows oyunları oynamayı Steam'deki Oynat düğmesine basmak kadar basit hale getirmek için Steam Play ile entegre edilmiş yeni bir araç olarak tanımlanabilir. Ama sınırlamalar olduğunu da bilmelisiniz. Örneğin bazı oyunlar, çoğu durumda hiç çalışmaz. Örneğin, Destiny 2, Linux'ta desteklenmeyen hile önleme sistemi nedeniyle çalışmıyor.
GOG: Linux oyunlarını GOG üzerinde de bulabiliriniz. gog.com adresine gidin, kitaplıkta dolaşın ve yeni bir hesap açın. Hepsi bu kadar.
Penguspy: Açık kaynak kodlu oyunlar arıyorsanız, gitmeniz gereken adres Penguspy. Ücretli ve kapalı oyunlar da barındırsa da Penguspy'da birçok oyun var. Ancak herhangi bir oyunu yüklemeden önce puanına bakmanızda yarar var. Penguspy'ın sadece oyunların web sitesine bağlantı verdiğini, oyunu üzerinde barındırmadığını söyleyelim.
Humble Store: humblenbundle.com adresinde indirimli oyunları bulabilirsiniz. Sadece arama yapmanız yeterli.
Diğer oyun kaynakları: Itch.io filtre işleviyle aradığınız Linux oyununu bulmanızı kolaylaştırırken Game Jolt, bağımsız oyunlar için önemli bir site ve Linux oyunlarını da içeriyor.
Taşınabilir Linux oyunları
Herhangi bir sebepten dolayı oyunları harici diskten çalıştırmak istiyorsanız, bu tür oyunları portablelinuxgames.org adresinde bulabilirsiniz.
Windows Oyunları Linux'ta Nasıl Oynanır?
Linux'ta çalışmayan oyunların birçoğunu Wine ile çalıştırabilirsiniz. Bunun yanında PlayOnLinux, kullanımı karışık olabilen Wine için daha basit bir arayüz sunuyor ve gerekli ayarları yapmanızı sağlıyor. Wine'ın ücretli sürümü olan Crossover ise henüz Wine'da bulunmayan onarım ve geliştirmeleri içeriyor.
Linux ve Terminal Oyunları
Linux oyunlarını terminal üzerinde oynayabilmek gerçekten harika. Müthiş grafiklere sahip bir FPS veya MMORPG aramıyorsanız ve ASCII grafiklerinin basitliğini tercih ediyorsanız, ttygames.wordpress.com adresinde birçok terminal oyunu bulacaksınız.
Retro Oyunlar
Eski oyunları seviyorsanız, Linux bu iş için en iyi platformlardan biri. Retro oyunlar için güçlü bir bilgisayara da ihtiyacınız yok. Retro oyunların bazıları Steam'de bulunabilirken geri kalanına Internet Archive üzerinden ulaşabilir, eski MS-DOS oyunlarını DOSBox'ta çalıştırabilirsiniz.
...Ve Sonuç!
Kısacası, Linux'ta oyun oynanmaz diyenlere inanmayın; Linux'ta oyun oynanır! Tabii ki Windows 10'u terk edip Linux'a geçin demen gibi bir niyetimiz yok, ancak denemekten korkmamanızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Linux konusunda öğrenecek çok şey var ve içerisinde kaybolmak çok kolay. Ancak öğrenmeyi kolay ve eğlenceli kılan bir sürü kaynak var ve topluluk dayanışması şaşırtıcı derecelere ulaşmış durumda.
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