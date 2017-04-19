Acil Durum USB'si Nasıl Oluşturulur?
PC'niz çöktüğünde çok işinize yarayacak araçları içeren bir USB bellek çubuğunu nasıl oluşturabilirsiniz? Açıkladık!
Virüsler, yanlışlıkla sildiğiniz dosyalar veya bozulan donanımlar, değerli verinizi riske atabilir. Bu tür durumlardan korunmanın en iyi yolu, düzenli yedek almak ancak sorun yaşadığınızda, yedekleriniz güncel olmayabilir veya yedeklerinize hızla ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında arkadaşınızın düzgün çalışmayan PC'sine müdahalede bulunmanız da gerekebilir. Tüm bu durumlar için bir acil durum USB'sine sahip olmanız, hayatınızı bir anda kolaylaştırabilir. Aşağıda USB araç kutunuza dahil edebileceğiniz en iyi programları bir araya getirdik.
1. USB Belleği Hazırlayın
1GB'lık bir USB bellek çubuğu yeterli olacaktır. Sürücüyü PC'nize bağlayın ve Dosya Gezgini'ni açın. Sol taraftaki listeden USB belleğe sağ tıklayın ve Yeniden Adlandır'a tıklayın; yeni isim olarak "Kurtarma" yazın.
Belleği daha önce kullandıysanız, Biçimlendir seçeneğini kullanarak onu temizleyebilirsiniz. Bu işlem, verileri geri döndürülmeyecek biçimde silecektir.
2. Veri Kaybına Karşı Korunun
İlk olarak yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarmanızı sağlayacak Piriform Recuva'yı USB diskinize yerleştirelim.
Recuva Portable'ı indirin ve ZIP dosyasının içeriğini bir klasöre çıkartın. Bunun için USB belleğinizin üzerinde "Recuva" adında bir klasör oluşturun ve dosyaları bu klasörün içine kopyalayın.
3. Acil Durum Virüs Silme
PC'nizde virüs olduğundan şüpheleniyorsanız, McAfee Labs Stinger'ı indirip EXE dosyasını direkt olarak USB sürücünüze kopyalayabilirsiniz. Tarama yaparken, güncel virüs tanımlamalarının indirilebilmesi için aktif bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.
4. Çöpleri Temizleyin
PC'niz yavaşlıyorsa veya gizliliğinizi ortadan kaldıran geçici dosyaları silmek istiyorsanız, CCleaner Portable tam size göre. Aracı indirin ve USB çubuğuna kopyalayın. Her şeyin derli toplu durması için CCleaner adında bir klasör oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.
5. Zararlıları Kaldırın
USB araç kutunuz için önereceğimiz son program, Emsisoft Emergency Kit. Bu araç, teknik anlamda virüs olmayan, ancak zararlı olabilen programları kontrol ediyor. İndirdiğiniz dosyaya çift tıkladığınızda bir "installer"ın çalıştığını göreceksiniz, ancak bu kurulum süreci sırasında Windows'ta herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Hedef olarak USB belleği seçin, Emsisoft adında bir klasör oluşturun ve Tamam'a tıklayın.
PC'nize zararlı girdiğini düşünürseniz, "Start Emergency Kit Scanner" üzerine çift tıklayın ve programın kendisini güncellemesini bekleyin. Bunun ardından "Scan" üzerine tıklayın ve sorunu çözmek üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
Bunlar pek işe yaramaz pc çöktüğünde. Başlık yanlış. Pc çöktüğünde hayat kurtarıcı daha güzel programlar mevcut onlardan bahsederseniz daha sağlıklı olur.
@19 Nisan 2017 10:26 ne gibi mesela bahsedebilir misin ziyaretçi arkadaşım?
@19 Nisan 2017 16:24 açılamayan sistemlerden veri yedeklemek, HD bölümlemek, RAM belleklerin sağlamlığını test etmek ve başlatma sorunlarını düzeltmek için: Boot Repair Disk - Virüsler nedeniyle başlatılamayan windows için: Kaspersky Rescue Disk. imaj almak için: CloneZilla.. Hepsi ücretsiz, hepsi Linux tabanlı eşsiz birer kurtarıcıdırlar. Tabiyi ki kullanmasını bilene.. ;)
Active Boot is Best??
iyi de pc çöktüğünde internetimiz hala çalışıyor ve bilgisayarı zaten açıyorsak bu programları indirip de kurabiliriz. Çöktüğünde nasıl işimize yarayacak ki. windows cd di (yada flash diski) oluşturup kurulum yapar gibi başlatarak, windows başlangıç onarıcı araçlarını kullanmayı öğretin :D Yada Greatis regrun reanimator programını da önerebilirsiniz. (bir çok bilgisayara bulaşan web tarayıcısı yönlendiricisinden küçük yavaşlatıcı wormlara kadar kayıt betiğinizde bulunan, siz başlatmadan tarıyo