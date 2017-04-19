Acil Durum USB'si Nasıl Oluşturulur?

PC'niz çöktüğünde çok işinize yarayacak araçları içeren bir USB bellek çubuğunu nasıl oluşturabilirsiniz? Açıkladık!

Acil Durum USB'si Nasıl Oluşturulur?

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

Bunlar pek işe yaramaz pc çöktüğünde. Başlık yanlış. Pc çöktüğünde hayat kurtarıcı daha güzel programlar mevcut onlardan bahsederseniz daha sağlıklı olur.

@19 Nisan 2017 10:26 ne gibi mesela bahsedebilir misin ziyaretçi arkadaşım?

@19 Nisan 2017 16:24 açılamayan sistemlerden veri yedeklemek, HD bölümlemek, RAM belleklerin sağlamlığını test etmek ve başlatma sorunlarını düzeltmek için: Boot Repair Disk - Virüsler nedeniyle başlatılamayan windows için: Kaspersky Rescue Disk. imaj almak için: CloneZilla.. Hepsi ücretsiz, hepsi Linux tabanlı eşsiz birer kurtarıcıdırlar. Tabiyi ki kullanmasını bilene.. ;)

Active Boot is Best??

iyi de pc çöktüğünde internetimiz hala çalışıyor ve bilgisayarı zaten açıyorsak bu programları indirip de kurabiliriz. Çöktüğünde nasıl işimize yarayacak ki. windows cd di (yada flash diski) oluşturup kurulum yapar gibi başlatarak, windows başlangıç onarıcı araçlarını kullanmayı öğretin :D Yada Greatis regrun reanimator programını da önerebilirsiniz. (bir çok bilgisayara bulaşan web tarayıcısı yönlendiricisinden küçük yavaşlatıcı wormlara kadar kayıt betiğinizde bulunan, siz başlatmadan tarıyo

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