Adı Çok Fazla Duyulmaya Başlanan Lapsus$ Hacker Grubunu Kim Yönetiyor?

Son haftalarda, Lapsus$ hack grubu Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta ve hatta Microsoft'tan şirket verilerine çalarak bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bloomberg'in haberine göre, bütün bu hack operasyonlarını yöneten kişi, İngiltere'de yaşayan 16 yaşında bir genç.
Bloomberg, "Saldırıya uğrayan şirketler adına Lapsus$ adlı bilgisayar korsanlığı grubunu araştıran dört araştırmacı, grubun beyni olduğu düşünülen bir genci tespit etti" diyor. Ancak, çevrimiçi "Beyaz" ve "Breachbase" takma adlarını kullanan genç, henüz kanuni olarak suçlanmadı ve henüz Lapsus$'un yaptığı her hack operasyonunu ona net olarak bağlamak mümkün görünmüyor.
Öte yandan Londra Şehri Polisi, Lapsus$ hack grubuna dahil olduğundan şüphelenilen yedi genci tutuklamış durumda. Ancak bu gençlerin arasında 16 yaşındaki "liderin" olmadığı düşünülüyor..
Lapsus$ görünüşe göre sadece İngiltere merkezli gençlerden de ibaret değil. Bloomberg, şüpheli bir üyenin Brezilya'da başka bir genç olduğunu ve grupla bağlantılı yedi benzersiz hesabın olduğunu bildiriyor. Görünüşe göre üyelerden biri çok yetenekli ve hack operasyonlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesini programlayabiliyor.
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