Adı Çok Fazla Duyulmaya Başlanan Lapsus$ Hacker Grubunu Kim Yönetiyor?

Lapsus$ hacker grubunun arkasındaki yönetici beynin kim olduğu belli olmuş olabilir. Ama şu an için bu ismi net bir şekilde suçlayacak kanıtlar elde edilmiş değil.