Spotify, Greenroom Uygulamasını Spotify Ana Uygulamasına Ekliyor

Bloomberg'den gelen bir habere göre Spotify, canlı ses uygulaması Greenroom'u yeniden adlandırıyor ve daha görünür hale getirmek için ana müzik akışı uygulamasına taşıyor. Spotify'ın geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı Greenroom uygulaması , içerik oluşturucuların abonelerin dinleyebileceği sohbetler yapabileceği bir yer olan Spotify Live olarak yeniden adlandırılacak.
Yayımlama sırasında Greenroom'u kullanmak için bir Spotify hesabı gerekli değildi, ancak yeniden markalamanın bir parçası olarak ana akış uygulamasına geçtiğinde, muhtemelen bu durum değişecek. İkinci çeyrekte beklenen güncellemenin kanıtı, geliştirici Steve Moser tarafından Spotify'ın iPhone uygulamasında keşfedildi ve Bloomberg'in kaynakları tarafından doğrulandı.
Spotify, her ne kadar ülkemizde kullanıma açılmasa da, geçtiğimiz yıl iOS ve Android üzerinde Clubhouse'a rakip olarak Greenroom'u sunmuştu. Uygulama, Spotify'ın geçtiğimiz Mart ayında satın aldığı bir yazılım geliştiricisi olan Betty Labs tarafından oluşturulan bir uygulama olan Locker Room üzerine kuruldu. Spotify Greenroom'u piyasaya sürdüğünde canlı ses ürünleri üreten birkaç teknoloji platformundan biriydi ve Clubhouse'un ilk yılında yalnızca davetli olarak topladığı ilgiyi ve kullanıcıları yakalamayı umuyordu.
Ancak Twitter'daki Spaces gibi canlı ses özelliklerinden farklı olarak Greenroom, geçtiğimiz yıl yeniden markalaşmasının ardından nispeten yavaş bir başlangıç yaptı; şimdiye kadar büyük bir kitle bulamadı. Spotify'ın Greenroom'u doğrudan ana uygulamasına eklemesi, bakalım bu durumu değiştirmeye yetecek mi?
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