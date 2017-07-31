Adobe Flash İçin Bir İhtimal Daha Var!

Resmi olarak ömrünün sonuna gelen Flash, buna rağmen, hayranlarının da katkısıyla, ikinci bir hayata merhaba diyebilir!

Adobe Flash Hayranları Yazılımı Canlı Tutmak İstiyor

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