Adobe Flash İçin Bir İhtimal Daha Var!
Resmi olarak ömrünün sonuna gelen Flash, buna rağmen, hayranlarının da katkısıyla, ikinci bir hayata merhaba diyebilir!
Sayısız web uygulamasına, oyunlara ve video sitelerine gücünü veren ünlü multimedya yazılımı Flash, bir çok eleştiri, kullanım alanlarının daralması ve bir çok güvenlik açığı sebebiyle Adobe tarafından kapatılıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bazı hayranları, Flash'ı açık kaynak kodlu bir proje olarak ayakta tutmak istiyor.
Juha Lindstedt tarafından başlatılan imza kampanyası, Adobe'dan Flash'ı piyasadan tamamen çekmemesini, bunun yerine onu açık kaynak kodlu bir projeye çevirip hayranların onu toparlayıp geliştirmesini istiyor. Github'da bu kampanya çok sayıda kişi tarafından imzalandı bile.
Lindstedt, Flash hakkında şunları söylüyor: "Flash, internet tarihinin önemli bir parçası ve onu öldürmek, gelecek nesillerin geçmiş ile bağlantısını kesmek anlamına geliyor." diyen Linstedt ekledi: "Oyunlar, deneyler ve bir çok web sitesi unutulacaktır. Flash'ın kaynak kodunu açmak, onu ve ona dayalı projeleri güvenli şekilde hayatta kalmalarını sağlayacaktır. Açık kaynağın en güzel kısmı, bir kez açık kaynağa geçtiniz mi sonrasını tahmin etmek imkansızdır!"
Ali Ruhi Öztürk
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