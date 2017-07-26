Adobe, Sonunda Flash'ı Öldürdü!
Steve Jobs'un uzun zaman önce hazırladığı son, nihayet geldi. Adobe, Flash'ı bu tarihte kesin olarak öldürüyor!
Adobe, 1996'dan beri hizmet veren, bir o kadar da can sıkan emektar Flash Player eklentisini 2020 itibariyle güncellemeyi ve dağıtmayı durduracağını açıkladı.
Adobe'nin web sitesinde yapılan duyuru, web'i etkileşimli hale getirmeye çalışan tartışmalı yazılımın döneminin tamamen kapanacağı anlamına geliyor. Flash, aşırı kaynak tüketimiyle baş ağrıttığı kadar gizlilik ve güvenlik konusunda da birçok endişeyle geliyordu. Firma yaptığı açıklamada HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartların internete benzer işlevleri eklentisiz olarak sunduğunu, bu yüzden Adobe Flash Player'ın gereksiz kaldığını söyledi. Bu nedenle Adobe ve firmanın teknoloji ortaklarından Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla, yazılım üzerindeki çalışmalarını durdurmayı planlıyorlar.
Bugün Flash Player kullanan siteler hala olsa da, daha az kaynak kullanan ve cihazınızı yavaşlatmayan açık standartlar yükselişte. Bu yüzden Flash'ın gidişine muhtemelen pek üzülen olmayacak. Bu değişiklik, büyük oranda daha güvenli, daha hızlı ve kullanımı daha kolay bir web'in yolunu açacak.
Adobe, Flash'ı hala kullanan siteler için 2020'ye kadar destek verecek. Firma bu sırada web sitelerini açık standartlara taşımaları için önerilerde bulunacak.
Zeynel A. Öztürk
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