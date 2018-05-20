Age of Empires: Definitive Edition İncelemesi
2000 sonrası doğanlar bilmez. Bizim için RTS buydu! Şimdi deneme sırası sizde, bakalım beğenecek misiniz?
Gençlik yıllarımda imparatorluklar yönettiğim bir dönem de olmuştu. Age of Empires sağ olsun! Doksanlı yılların sonlarına doğru CHIP dergisinin daha ilk yıllarında dergi yorgunluğu atmak için oynadığımız oyunlardan olan Age of Empires da en sonunda tekrar elden geçirilerek "Remastered" olarak piyasaya çıktı. Peki, yenilenen sadece grafikler mi yoksa daha fazlası da var mı?
Age of Empires hem oyun tarzı, hem de sahip olduğu karakteristik başlıklarla oyun dünyasının unutulmazları arasında önemli bir yere sahip. Definitive Edition sürümü ile gelen 4K çözünürlük bunun cilası olmuş. Elbette çözünürlük artarken birimlerin renderları da baştan aşağıya yenilenmiş. Definitive Edition gerçekten de görsellik konusunda muazzam bir iş çıkarmış. Birimler yenilenen renderları kadarı, harita üzerindeki bitkilerden, suyun detayına kadar uzanan bir grafik gelişimden söz ediyoruz.
Mısırlıların filleri ve Romalıların Hoplite birlikleri gibi eski dostlar bu oyunda da aramızda. Ayrıca kamera açısının genişlemesi, savaşları kontrol etmeyi de kolaylaştırmış. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki yeni nesil oyunculara göre oyun bir miktar yavaş kalabilir. Binalarda ilk oyuna göre gözle görülen değişiklikler mevcut. Özellikle Farm yapıları bir hayli değişmiş.
Oyunu daha önce oynadıysanız belki oyunun belli başlı sıkıntılarını hatırlıyorsunuzdur. Sanırım yenilenme sadece grafik ağırlıklı olacak ki bu sorunlar hala devam ediyor. Örneğin bazı köşelerden dönemeyen ve kulağını tersten gösteren birimler hala var. Yani yapay zeka kısmı pek "Definitive" olamamış. Oyunda, döneminin modası olan çok fazla gereksiz makro yönetim ögesi de bulunuyor. Her neyse sonuca gelirsek benim gibi bu oyuna döneminde uzun zamanlar emek harcamışsanız, bence yeni grafiklere tekrar oynamayı zaten hak ediyorsunuz. Günümüz oyuncuları ise RTS'nin atalarından sayılacak bu oyunu , hazır grafikleri de yenilenmişken mutlaka denemeliler. Sunduğu uzun oyun süresi ile 50 TL civarındaki fiyatı kıyaslandığında kesinlikle karşılığını veriyor. RTS'lerin nereden nereye geldiğini görmek için bile günümüz oyuncularına tavsiye edebilirim. Kesinlikle oyun kütüphanenizde bulunması gereken bir oyun.
Mahmut Karslıoğlu
Ercan Uğurlu
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