Akıllı Cihazlar Hakkında Çarpıcı Araştırma!
Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırma; akıllı cihazların neden olduğu büyük tehlike ile ilgili birbirinden ilginç gerçekleri ortaya döktü.
Kanadalı bilim insanlarının yaptığı açıklama, çocukların akıllı cihazlarla olan ilişkisini olabildiğince asgari seviyede tutmak gerektiğine işaret ediyor. Zira sürekli akıllı telefon ve tabletlerle olan iletişim, çocukların zihinsel gelişimine sekte vuruyor.
Kanadalı bilim insanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Adolesan Beyin Bilişsel Gelişim çalışmasını ilham alarak bir proje geliştirdiler. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü; çocukların uyuma, dinlenme, ev dışı aktiviteler ve akıllı telefon ve tablet ile olan etkileşimlerine odaklandı. Araştırmacılar, akıllı cihazlarla daha az uğraşan kullanıcıların gelişiminin daha hızlı olduğunu açıkladı.
Araştırma 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklar üzerinde gerçekleştirildi. Araştırma, 4.524 çocuğa odaklandı.
Bilim insanları, 6 yaşından büyük çocukların günde iki saatten fazla gerek televizyon, gerekse akıllı cihazlarla vakit geçirmemesi gerektiğini belirtti. Maalesef ABD'li çocukların yüzde 37'si bu normlara uydu. Buna ek olarak çocukların sadece yüzde 50'si doktorlar tarafından önerilen 9 saatlik uyku düzenine uydu. Çocukların yalnızca yüzde 18'i ise günlük egzersizlerini yerine getirmeyi başardı. Kısacası akıllı cihazlar, çocukların eylemlerini ciddi anlamda sekteye uğrattı.
Barış Terun
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