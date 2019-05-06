Akıllı Saat Piyasası Yine Apple'ın Ellerinde
Açıklanan son rakamlar, Apple'ın tartışılmaz liderliğini bir kez daha kanıtladı. Ama Samsung'un hızı, Apple'ı korkutacak cinsten...
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple Watch, 2019 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat pazarına hakim olmaya devam etti ve bu dönemde Apple'ın satışları, tedarik edilen her üç akıllı saatten bir tanesine karşılık gelmeyi başardı. Küresel araştırma firması Counterpoint Research'ün son raporu, dikkat çekici veriler içeriyor.
Counterpoint Research, küresel akıllı saat pazar sonuçlarını paylaştı ve toplam sevkiyatların yıllık bazda% 48 arttığını açıkladı. Apple,% 35,8 pazar payıyla zirveyi elinde bulundururken, Apple'ın ardından % 11,1 pay ile oldukça geride kalan Samsung, ikincilik konumunu korudu..
Counterpoint Araştırma Analisti Satyajit Sinha, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Apple Watch sevkiyat rakamları yıllık % 49 artış gösterdi. Apple, Apple Watch Series 4'teki EKG ve düşüş algılaması gibi sağlıkla ilgili özelliklere odaklanmaya devam ediyor. Apple Watch'daki EKG yeteneği, en son tüketici anketimize göre bir akıllı saatte en çok aranan özellik durumunda."
Apple, ABD'deki Watch modellerinde bulunan EKG uygulamasına ilişkin geliştirmeleri geçtiğimiz yılın sonunda watchOS 5.2 güncellemesinin bir parçası olarak sunmuştu. Sinha, ayrıca "sınırlı pil ömrünün bölge ve fiyat bandından bağımsız olarak tüketicilerin akıllı saat alma sürecindeki en can sıkıcı nokta olmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi.
Apple son çeyrek raporlarına göre akıllı saat pazarını elinde bulunduruyor olabilir ancak akıllı saat kategorisinde en yüksek büyüme oranını yakalamayı başaran şirket Samsung oldu: %127. Counterpoint Research'ün Kıdemli Analisti Sujeong Lim, şirketin üstel büyümesini, diğer özelliklerin yanı sıra pil ömrünü ve hücresel LTE bağlantısını iyileştiren en son Galaxy Watch serisine bağlıyor.
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