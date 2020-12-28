Akıllı Telefon Dünyasında Taşlar Yine Yerinden Oynadı

Dünya genelinde satılan akıllı telefonlarda en çok kullanılan işlemci markası sizce hangisi? Baştan söyleyelim, cevap artık Snapdragon üreticisi Qualcomm ya da en çok satan telefon üreticisi olan Samsung değil...