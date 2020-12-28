Akıllı Telefon Dünyasında Taşlar Yine Yerinden Oynadı

Dünya genelinde satılan akıllı telefonlarda en çok kullanılan işlemci markası sizce hangisi? Baştan söyleyelim, cevap artık Snapdragon üreticisi Qualcomm ya da en çok satan telefon üreticisi olan Samsung değil...

  • Ercan Uğurlu
MediaTek, Qualcumm'u Solladı, Zirveyi Devraldı

Araştırma şirketi Counterpoint'in hazırladığı yeni rapora göre MediaTek, Qualcomm'u geride bırakarak, pazar payına göre Dünya'nın en büyük akıllı telefon yonga seti tedarikçisi konumuna yerleşti. San Diago merkezli Qualcomm, listede 2'inci sıraya düşerken, MediaTek'in liderliği ne kadar süre koruyabileceği merak konusu.

Counterpoint'in raporuna göre, MediaTek, bir önceki çeyrek raporuna göre yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla kazanç elde etmeyi başarmış durumda. Tayvanlı şirket böylece liderliğe yükselirken, şu an Dünya çapında bulunan akıllı telefonlarda en çok MediaTek işlemcinin yer alıyor.

MediaTek'in pazar payı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 31'e ulaşmış durumda. Onu, yüzde 29 ile Qualcomm izliyor. Üçüncü sırayı ise, yüzde 12'lik pazar payı ile Samsung, Apple ve HiSilicon paylaşıyor.

Kısacası MediaTek'in uzun yıllardır yaptığı yatırımlar fayda vermiş gibi görünüyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Latin Amerika gibi bölgelerde faaliyetlerini arttıran MediaTek'in işlemcilerini, daha çok "bütçe dostu" ucuz akıllı telefonlarda görüyoruz. Böylece ulaşılabilir olması, şirketi en çok satan konumuna yerleştirmiş durumda.

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