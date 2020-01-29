Akıllı Telefon Pazarında İkinci El Dönemi!

CCS Insight araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin büyük çoğunluğu sıfır, yani yeni telefon satın almak yerine ikinci el piyasasına yöneliyor. Araştırma sonucuna göre kullanıcıların tam yüzde 60'ı ikinci el akıllı telefon satın alma yoluna giderken, mobil operatör üzerinden kontratlı satın almayı tercih edenlerin oranı da oldukça yüksek. Hayır, bu analiz, akıllı telefon fiyatlarının bir hayli yüksek seyrettiği ülkemiz için değil, İngiltere için yapılmış. Akıllı telefon fiyatları konusunda İngiltere için de durum pek farklı değil.
Özellikle son dönemde global çapta akıllı telefon fiyatları bir hayli yükselmeye başladı. Yeni gelen özellikler, 5G mobil internet ve katlanabilir ekranlar derken, fiyatlar da aldı başını gidiyor haliyle. Bu durum karşısında tüketiciler de haklı olarak isyanda. O nedenle kullanıcılar soluğu, ya temiz ikinci el pazarında ya da mobil operatör mağazalarında buluyor.
Yapılan araştırmaya göre mobil operatörler üzerinden kontratlı tarifelerle akıllı telefon satın almayı tercih edenlerin de oranı bir hayli yüksek. İngiltere pazarının yanı sıra ABD'de de durum pek farklı değil.
Peki, sizde durum nasıl? Yeni bir telefon satın alırken size ikinci el pazarı mı daha cazip geliyor, yoksa kontratlı tarifeler mi? Hemen aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.
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