Alcatel 1S (2020) Türkiye'de Satışa Sunuldu. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, Alcatel 1S (2020)'nin satışının başladığını duyurdu. Şirket, akıllı üç kamerayı uygun fiyatla sunan en yeni cihazıyla, en iyi temel akıllı telefon deneyimini herkese ulaştırma hedefinde büyük bir adım atıyor. İşte Alcatel 1S (2020) özellikleri ve fiyatı!

Alcatel 1S (2020) Türkiye'de Satışa Sunuldu

TCL Communication, Alcatel 1S (2020)'nin satışının başladığını duyurdu. Şirket, akıllı üç kamerayı uygun fiyatla sunan en yeni cihazıyla, en iyi temel akıllı telefon deneyimini herkese ulaştırma hedefinde büyük bir adım atıyor.

AKILLI ÜÇ KAMERA

Alcatel 1S (2020), kullanıcıların fotoğraf deneyimini akıllı 13MP+5MP+2MP üç kamerayla yeni bir seviyeye taşıyor. Mükemmel fotoğraflar çekerken 22 farklı ortamı tespit ederek kamera ayarlarını otomatik olarak belirleyebilen Alcatel 1S (2020), makro lens ile yakından çekim yapabiliyor, bokeh efekti sunan süper geniş açılı kamerayla tüm görüntüyü yakalayabiliyor ve her ortama otomatik olarak ayak uyduran AI özelliklerinden güç alıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Alcatel 1S (2020), sekiz çekirdekli işlemci, güçlü 32GB + 3GB hafıza ve 4000mAh bataryasıyla performanstan ödün vermeden bütün gün kullanılabiliyor. Yüksek kaliteli medya özelliklerine de sahip olan cihaz, en sevilen müzikleri ve videoları görüntülemenin yanı sıra saatlerce oyun keyfi de sunuyor. Cihazda bulunan özel Google asistan tuşuyla tüm işlemler çok daha hızlı yapılıyor.

HARİKA GÖRÜNTÜLEME DENEYİMİ

Alcatel 1S (2020), 6.22 inç HD+ Geniş ekranı ve yüzde 87,5 ekran/gövde oranıyla kullanıcılara canlı renkler ve rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Cihaz aynı zamanda 2.5D camla, şık ve parlak bir arka tasarımla üretiliyor.
 
Alcatel 1S (2020), Akik Taşı Yeşili (Agate Green) ve Gri (Power Gray) seçenekleri ve 1.399 TL önerilen satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

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