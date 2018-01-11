Alcatel Yeni Cepleri Alcatel 5, 3v ve 1x'i Duyurdu
Alcatel, amiral gemisi konumu için yeni Android'li telefonunu duyurdu. Ama hepsi bu kadarla sınırlı değil!
Alcatel, yeni akılı telefonlarını CES 2018'de tanıttı. Tanıtılan modeller arasında 18:9 görüntü oranı sunan, ayrıca yüz tanımayı da içeren Alcatel 5'in yanı sıra Alcatel 3v ve Alcatel 1x de yer alıyor. Özellikle Alcatel 5 modeli üst seviyeye konumlanırken, fiyatıyla da bütçe dostu olacağı söyleniyor. Ancak şimdilik telefonun fiyatı açıklanmış değil; öte yandan özelliklerin tamamı da bilinmiyor.
Alcatel 5, metalik bir gövdeye sahip olacak. Kenardan kenara geniş ekran ve parmak izi sensörü telefonun önemli ayrıntıları arasında bulunuyor. Burada en önemli detay, ekranın 18:9 görüntüleme oranına sahip olacak olması. Son dönemde akıllı telefonlar arasında trend haline gelen bu oran, geniş ekran deneyimi açısından önemli.
Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alcatel 5, mümkün olan en iyi özellikleri benzer amiral gemisi ürünlerinden çok daha düşük bir fiyata tüketicilerle buluşacak. Bu özellikler arasında yüz tanıyarak kilit açma, Alcatel FullView 18:9 ekran ve çok daha fazlası bulunuyor.
Alcatel 3 Serisi
Alcatel 3 serisi ve dolayısı ile bu seride yer alacak olan Alcatel v3 modeli; çift kamera, estetik tasarım ve Alcatel FullView 18:9 ekran gibi en yeni ve trend özellikleri taşıyacak. Seriye ayrıca geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ürünler de dahil edilecek.
Alcatel 1 Serisi
Alcatel 1 serisi ise, iyi bir akıllı telefon deneyimi sunmak üzere hazırlanmış, makul bir fiyata sahip olacak bir cihaz şeklinde lanse ediliyor. Bu seride yer alan Alcatel 1x modeli de Alcatel FullView 18:9 ekran ve yüz tanıyarak kilit açma gibi yüksek kaliteli özelliklerin yanı sıra şık tasarımı ve özel materyalleriyle yekpare bir donanım sunacak.
Alcatel Business Global Başkanı ve TCL Communication Başkan Yardımcısı Christian Gatti, yeni geliştirdikleri telefon modelleri için, "Global akıllı telefon piyasası gelişimini sürdürürken, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve önümüzdeki fırsatları kaçırmamak için yeni yıla Alcatel akıllı telefon portföyümüzü dengeleme ve dönüştürme kararı alarak girdik" diyor. Gatti, sözlerine şöyle devam ediyor: ""Akıllı telefon tasarımlarımızı modernize ederek ve ürün serilerimizin çoğunluğunda 18:9 ekranlar sunan ilk global üreticilerden biri olarak tüm çabalarımızı yeniden odakladık ve bir telefonda bulunabilecek en çarpıcı özelliklerin dünya genelinde herkes tarafından özgürce deneyimlenmesini hedefledik."
Ercan Uğurlu
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