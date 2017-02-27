Alcatel'den Dünyanın İlk Etkileşimli Kapaklı Telefonu!
Alcatel, biri oldukça ilginç bir görünüme ve işleve sahip iki yeni telefonunu MWC'de tanıttı!
Nadir rastlanan Windows 10'lu telefon meraklılarından iseniz, Alcatel'in Avrupa'da satışa sunmayı planladığı yeni Idol 4 Pro'yla tanışma zamanınız geldi.
Idol 4 Pro size çok tanıdık görünebilir, çünkü cihaz ABD'de geçen senenin sonunda piyasaya sürülen Idol 4S'in aynısı. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 820 ile gelen Idol 4 Pro'da 4GB RAM ve 21 megapiksellik bir kamera bulunuyor.
Idol 4 Pro'nun teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
- 5.5 inç AMOLED 1080p ekran
- Qualcomm Snapdragon 820 işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama alanı, 128GB'a kadar microSD
- 21MP arka kamera, Sony IMX230 sensörü
- 8MP ön kamera, 84 derece geniş açılı lens
- Quick Charge destekli USB Type-C
- 3000mAh pil
- 6.9mm kalınlık
Idol 4 Pro, Haziran'da 599 euro fiyatla Avrupa'da satışa sunulacak.
Etkileşimli LED kapaklı Alcatel A5 LED
Henüz tanıtılan Alcatel A5 LED ise etkileşimli LED kapağıyla öne çıkan, renkleriyle gençlerin kalbini kazanmayı uman bir telefon.
Genellikle bütçe dostu telefonlarıyla tanınan Alcatel'in yeni telefonu, uyarı veya çağrı geldiğinde ışıklanabiliyor. Telefonun kapağının hangi şekilde parlayacağını kişiselleştirebiliyorsunuz. Kapak, müzik çalarken animasyonlu desenler de gösteriyor ve telefonu salladığınızda desen değişiyor.
5,2 inç'lik 720p ekrana sahip cihaz, Android 6.0 Marshmallow ile çalışıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 2GB RAM, 2800mAh pil, 16GB depolama alanı ve 128GB'a kadar microSD kart desteği var. Fotoğraf çekme işini ise 8 megapikselik arka ve 5 megapiksellik ön kamera gerçekleştiriyor.
Alcatel A5 LED, Mayıs 2017'den itibaren Avrupa'da 199 euro fiyatla satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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