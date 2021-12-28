Altın Çağ Bitti mi: IDC, Monitör Patlamasının Sona Erdiğini Söylüyor

Bir dönem yaşanan monitör satışlarında artış görünüşe göre sona ermiş durumda. Analist şirketi Internatiton Data Corporation'a göre (IDC) geçtiğimiz hafta küresel çapta yaşanan pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa PC monitör pazarı yıllık bazda düşüş yaşanmış. 2021'in 3'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.2'lik düşüş görülürken, bu oran, 34.8 milyon civarında ünitenin fabrikalardan çıkışına işaret ediyor.
IDC konuyla ilgili olarak hazırladığı raporda, özellikle gelişmekte olan Asya/Pasifik ülkelerinden güçlü talep gördüklerini söylerken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki kilit pazarlarda tüketicilerin taleplerinin daha ılımlı olduğunu yazıyor. Şirket buna ilişkin olarak ayrıca yükselen fiyatların, arz ve lojistik zorluklarının da bu tabloya sebep olduğunu öne sürüyor.
Öte yandan monitör pazarında işler kötü gitse de yine de Dell ve Lenovo için nispeten bir başarı kaydedildiğini söylemek mümkün. Bu süreçte Dell, yıllık yüzde 20.6'lık bir büyüme gösterirken, Lenovo da ona yüzde 6.9 oranında mütevazı bir büyüme ile eşlik ediyor.
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