Altın Çağ Bitti mi: IDC, Monitör Patlamasının Sona Erdiğini Söylüyor

IDC, bir dönem monitör satışlarında yaşanan patlamanın sona ermiş olabileceğini söylüyor.

  • Ercan Uğurlu
IDC, Monitör Patlamasının Sona Erdiğini Söylüyor

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