Samsung'dan Yeni Oyun Standardı: HDR10+ GAMING

Samsung'un yeni HDR10+ GAMING standardı, yeni nesil oyun performansını TV'lere ve  monitörlere getirmeyi hedefliyor.

Samsung'dan yeni oyun standardı: HDR10+ GAMING

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