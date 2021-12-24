Samsung'dan yeni oyun standardı: HDR10+ GAMING

Samsung, yeni nesil monitörlerde ve TV'lerde sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için yeni HDR formatı olan HDR10+ GAMING'i duyurdu. Bu format, 120 Hz'e kadar VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve düşük gecikme süresi ile doğru HDR oyun deneyimi sağlıyor. Bu standardı kullanan yeni ürünler Güney Koreli firmanın CES 2022 açılış konuşmasında tanıtılacak.
HDR10+ GAMING, önümüzdeki yıl Samsung'un bazı 4K ve 8K TV'lerinde ve monitörlerinde bulunacak. Bu yeni HDR standardı, Nvidia'nın GeForce RTX 30 Serisi, RTX 20 Serisi ve GTX 16 Serisi GPU'ları tarafından destekleniyor ve 2022'de HDR10+ GAMING sürücüleri de çıkacak.
Bu yeni teknolojiyi geliştiren HDR10+ Technologies firması, bu standardı oyunlarında uygulamak isteyen oyun geliştiricilerine araçlar sunuyor. Oyun geliştiricilerin desteklenen çeşitli cihazlarda tutarlı bir deneyim sunmasını kolaylaştıracak. Daha önce HDR filmleri ve TV şovları için TV veya monitörde ayarlar yapılması gerekiyordu, ancak artık bu ayarlar otomatik olarak yapılabilecek.
Sabre Interactive ve Game Mechanic Studios da dahil olmak üzere birçok oyun şirketi HDR10+ GAMING oyunlarını CES 2022'de sergilemeyi planlıyor. Böylece, kullanıcılar bu teknolojinin getirdiği avantajları bire bir görmek ve incelemek imkânını hemen bulabilecekler.
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