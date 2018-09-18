Amazon, Rüşvet Alan Çalışanların Peşine Düştü!

Çevrimiçi satış devi Amazon, "olumsuz yorumları silmek için para alan çalışanlarının" peşine düştü!

Amazon, Rüşvet Alan Çalışanların Peşine Düştü!

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