Amazon, Rüşvet Alan Çalışanların Peşine Düştü!
Çevrimiçi satış devi Amazon, "olumsuz yorumları silmek için para alan çalışanlarının" peşine düştü!
2017'da sahte ürün yorumları nedeniyle üç satıcısını suçlayan Amazon, sahte yorumlara karşı savaşını sürdürüyor. E-ticaret devi şimdi de Çin'deki çalışanlarını incelemeye aldı.
Firma, rüşvete karışmış olduğu iddia edilen çalışanlarını incelemeye aldığını doğruluyor. Raporlara göre bazı satıcılar, satış bilgilerine ve yorum yapanların eposta adreslerine ulaşmak için Amazon çalışanlarına 80 dolar ile 2.000 dolar arasında ödemede bulunuyorlar. Bu satıcıların bazı durumlarda olumsuz yorumları silmeyi ve engellenen hesapları tekrar açmayı talep ettiği söyleniyor.
Amazon'dan bir yetkili Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Çalışanlarımızı yüksek bir etik standartta tutuyoruz. İlkelerimize aykırı olan herhangi bir kişi, iş sözleşmesinin feshi ve potansiyel hukuki ve cezai yaptırımlar dahil olmak üzere çeşitli disiplin cezalarıyla yüz yüze geliyor."
Rüşvete karışan Amazon çalışanlarının, özel verilerin ve paranın kendileriyle satıcılar arasında değiş tokuşunu sağlayan komisyoncularla çalıştığı da anlaşılıyor. Bu komisyoncuların Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat'i kullanarak veri satmaya razı Amazon çalışanlarını bulduğu söyleniyor.
Amazon'un bu tür olayları engellemek için harekete geçmesi güzel ancak firmanın çok geniş bir ağının olduğunu düşündüğümüzde işi zor olacak gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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