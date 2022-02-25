Amazon'un Sevimli Robotu Astro'yu İş Başında İzleyin!

Amazon'un Astro robotunu alanlar, kedi videosu paylaşır gibi Astro'nun video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Özel bir grup kullanıcıya satılan ve onların kullanımına sunulan Astro'nun yeteneklerini de gerçek hayatta bu şekilde görme imkanı bulmuş oluyoruz.
Paylaşılan bu videolar arasında en güncellerinden biri oldukça eğlenceli. Astro bu videoda susamış olan sahibine bir içecek götürüyor. Robotun sahibi Matthew Nereim, Astrodan çok memnun olduğunu, evde onu sürekli takip ediyor olmasının Alexa'ya erişim açısından oldukça pratik olduğunu söylüyor. Evde bir de köpeği olan Nereim, Astro ile köpeğini de eğlendirdiğini söylüyor.
Astro'nun maceralarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın