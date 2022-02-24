Omicron'un yeni Alt Varyantı BA.2 Hakkında Ne Biliyoruz?

Yeni araştırmalara göre BA.2 ismi verilen yeni bir Omicron alt varyantı, salgının gidişatını etkileyebilecek kadar önemli olabilir. Peki ama şu anda, BA.2 alt varyantı hakkında ne biliyoruz?