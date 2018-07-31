AMD artık kripto paralardan gelir beklemiyor

AMD'nin kripto para için sattığı ekran kartlarından sağladığı gelirin önümüzdeki çeyrekte düşmesi bekleniyor!

AMD'nin kripto geliri düşecek ama...

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