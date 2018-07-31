AMD artık kripto paralardan gelir beklemiyor
AMD'nin kripto para için sattığı ekran kartlarından sağladığı gelirin önümüzdeki çeyrekte düşmesi bekleniyor!
AMD, kripto para birimi madencilik patlamasından çok fazla para kazandı ancak patlama artık sona eriyor. AMD, Q2 gelirinin% 6'sının kripto para biriminden kaynaklandığını ancak madenciliğin artık kârlı olmamasından dolayı bir sonraki çeyreğin aynı olmayacağını belirtiyor. Kripto para birimlerinden sağlanan gelirin neredeyse sıfıra düşmesini bekleyebiliriz.
Kırmızı takım gayet iyi çalışıyordu ve analistlerin tahmin ettiklerinden daha iyi bir performans gösterdi. AMD hisse senedi fiyatları, firmanın Q2 2018 için finans durumunu açıkladığından beri artmaya devam ediyor. AMD CEO'su Lisa Su, blockchain gelirinin Q2'de yaklaşık olarak %6'sı olduğunu ve Q3 için de çok az blockchain planı yaptıklarını söyledi.
Blockchain gelirindeki düşüş önemli olsa da şirket Ryzen satışlarıyla bu durumu telafi edebildi. İlerleyen zamanlarda kripto alanından gelecek gelirlerin düşmesi beklenirken, yolda olan ancak henüz açıklanmayan CPU'lar ile AMD'nin bunu da telafi edebileceği tahmin ediliyor. AMD B450 anakartlar ise henüz piyasaya sürülmemiş ve resmi olarak duyurulmamış olsalar da, Computex 2018'de görülmüşlerdi.
Yolda olan dört çekirdekli CPU'lar bu anakartlara eşlik edecek ve bunun dengeye yardımcı olması bekleniyor. AMD'nin CFO'su Devinder Kumar'ın konu hakkında söylediğine göre "grafik gelirleri, temel olarak daha güçlü veri merkezi satışları ile kısmen dengelenen düşük blockchain satışlarından kaynaklandı. Bu yıl kırk dört tüketici ve ticari Ryzen tabanlı masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar piyasaya sürüldü ve 2018'de piyasaya sürülecek olan toplam 60 adet Ryzen tabanlı sistem ile müşterilerimizin güncel kalmaya devam etmeleri sağlanıyor."
Öte yandan, Intel'in 10nm işlemiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve bu yıl Mavi takımdan çıkacak olan çiplerin 14nm ++ nodunu temel alacağını biliyoruz. Bu da AMD'ye bir avantaj sağlayabilir. Intel, H2 2019'da 10nm çiplerin raflarda olacağını söylemiş olsa da, AMD'nin bu süre zarfında 7nm çiplerini sunacağı doğrulanmış durumda.
Kısacası Intel'in yarışta geride kaldığını söylemek mümkün. Kırmızı takımın ana serilerinde daha fazla çekirdek ve iş parçacığı bulunuyor ve Intel yılsonuna kadar 8 çekirdekli işlemciyi piyasaya sürse de Intel'in artık oldukça geç kaldığı söylenebilir.
Levent Öztürk
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