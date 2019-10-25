AMD Epyc CPU Mikroskop Altında Nasıl Görünüyor?
Üzerinde tam 39.5 milyar transistör yer alan AMD Epyc işlemci, mikroskop altında nasıl görünüyor? İşte cevabı...
- Ercan Uğurlu
AMD'nin 2'inci nesil Epyc işlemcilerinin yakından nasıl göründüğünü bilmek ister misiniz? Üzerinde 39.54 milyar transistör bulunduran bu yenilikçi sunucu yongalarından biri mikroskop altına yerleştirlmiş ve ortaya gerçekten de epik bir görüntü çıkmış.
Hardwareluxx.de forum üyesi OC_Burner tarafından mikroskop altına yerleştirip fotoğrafları çekilen AMD Epyc işlemcisinin IOD kalıbı (Input/Output Die) 125 mm kare alanda 2.09 milyar transistör içeren Ryzen 3000 işlemcisine kıyasla, 416 mm kare alanda tam 8.34 milyar transistör içeriyor.
CCD ya da Compute Core Dies bölümü ise 74 mm karelik bir alanda Ryzen 3000 ile aynı sayıda, 3.9 milyar transistör barındırıyor. Ancak 2'inci nesil Epyc CPU'da 8 adet CCD ve IOD bölümünün yer aldığını da söylemek lazım.
Wccftech'in de gözlemlediği gibi, Epyc çok daha geniş bir (Ryzen'e kıyasla) IOD bloğuna sahip.
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