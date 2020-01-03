AMD, İşlemcilerde Intel'in Ensesine Yapıştı!

AMD'nin işlemci pazarında ulaştığı kullanım oranı, Intel'in kabuslarına girecek kadar arttı!

AMD, İşlemcilerde Yüzde 40'a Ulaştı

Yeni raporlar, AMD ve Intel arasındaki işlemci yarışında rakiplerin birbirine çok yaklaştığını söylüyor.

PassMark'a göre AMD, 40 senedir elde etmediği bir başarıya ulaşarak pazarın yüzde 40'ını eline aldı. Bu durum, çok uzun süredir işlemci pazarında neredeyse tek başına hüküm süren Intel'i endişelendiriyor olsa gerek. AMD'nin işlemci pazarında yüzde 40'a ulaştığı son tarih, 2006 idi.

Veriler AMD için etkileyici görünse de, kaynağın sadece PassMark yüklü bilgisayarlar olduğunu belirtmekte fayda var. PassMark sadece Windows'ta çalışıyor, yani istatistiğe sadece Windows'lu PC'ler dahil. Bunun yanıda AMD ve Intel dışındaki işlemci üreticileri sayılmıyor (bunların sayısı oldukça az).

Veri sadece x86 işlemcileri içerse de, PassMark'ın yazılımı oldukça popüler olduğundan AMD'nin durumu hakkında iyi bir fikir veriyor.

Bu noktada Intel 14nm işlemcilere sahip olsa da, 7nm işlemcilere geçen AMD'den daha yüksek saat hızları sunuyor. Bu ise Intel işlemcilerin oyunlarda daha iyi olması anlamına geliyor. Yine de bu avantaj, AMD'nin yükselişini durdurmaya yetmeyebilir.

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