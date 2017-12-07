AMD, Radeon RX 560 Üzerinde Değişiklik Yaptı
Radeon RX 560 satın almayı düşünüyorsanız, AMD'nin yaptığı bu değişiklik canınızı sıkabilir!
Grafik kartları yüksek bütçeleriyle el yakıyorken, son dönemde AMD'den güzel fiyat/performans ürünleri görmemiz biraz da olsa oyuncuların ellerini rahattı. Ancak gelen son haberler, AMD'nin RX 560 serisine üzücü bir güncelleme yaptığı hakkında. Ayrıca bunu sessiz sedasız yapmış olması da bir hayli kafa karıştırıcı doğrusu.
AMD, Radeon RX 560 ekran kartını geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürmüştü. Bu serisinde, RX 400 serisine kıyasla teknoloji yükseltmesi yapan AMD, RX 560 ekran kartıyla da fiyat/performans çizgisine oynamıştı. RX 560'ın teknik özelliklerine baktığımızda 16 işlem birimi ve 1024 çekirdek yer alıyordu. Bu da RX 460'ın 14 işlem birimi ve 896 çekirdeğine kıyasla iyi bir yükseltme oluyordu. Fakat yeni RX 560'ta kafa karıştırıcı detaylar mevcut.
AMD'nin Radeon RX 560 sayfasında yeni konfigürasyonlar eklenmiş durumda. Buna göre, özelliklere baktığınızda, 14/16 işlem birimi ve 896/1024 çekirdek şeklinde, RX 560 için alterantif bir seçenek ilave edilmiş. Buna göre yeni RX 560 satın alacakların dikkatli olması gerekiyor. Zira AMD, sayfaya yeni teknik özellikler eklerken herhangi bir model numarası da belirtmemiş. Yani satın alacağınız RX 560, RX 460 özelliklerine sahip olabilir.
Konu ile ilgili AMD'den henüz bir açıklama yapılmış değil. Kısa zaman içinde konuyu aydınlatacaklardır diye düşünüyoruz.
Ercan Uğurlu
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