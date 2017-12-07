AMD, Radeon RX 560 Üzerinde Değişiklik Yaptı

Radeon RX 560 satın almayı düşünüyorsanız, AMD'nin yaptığı bu değişiklik canınızı sıkabilir!

AMD, Radeon RX 560 üzerinde değişiklik yaptı

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