AMD Ryzen 3 2300X Benchmark'a Yakalandı!
AMD'nin bütçe dostu gelecek işlemcisi olacak olan Ryzen 3 2300X, benchmark sonuçlarına takıldı. İşte Ryzen 3 2300X'in performansı...
AMD, Ryzen platformuyla iyi işler çıkarttı ve buda devam edecek. Ryzen'in ikinci nesil platformunda bizim de daha önce detaylı inceleme şansı bulduğumuz Ryzen 7 2700X ve Ryzen 5 2600X modellerini ilk olarak piyasaya sunan AMD bu defa da Ryzen 3'lerle donanım alanına iyi örnekler kazandıracak. AMD, beklenen yeni nesil bütçe dostu işlemcisi Ryzen 3 2300X'le yola devam edecek.
AMD Ryzen 3 2300X'e ait ortaya çıkan benchmark sonuçlarına göre, yeni işlemci bütçe dostu olmasının yanı sıra güçlü de bir model olacak. 3.5 GHz taban frekansta çalışan AMD Ryzen 3 2300X, tavan frekans noktasında 4.0 GHz'e erişebiliyor.
Cinebench skoruyla 690 puan topladığı görülen AMD Ryzen 3 2300X, bu sonuçlarıyla yeni nesil Intel platformlarına kafa tutuyor. Intel Core i3-8100 ve Core i3-8350K arasında sonuç üretmeyi başaran Ryzen 3 2300X, bu anlamda üzerine düşen işi yerine getiriyor.
Wccftech'in raporuna göre AMD Ryzen 3 2300X fiyatıyla bütçeye uygun olacak. 120 Dolar ila 140 Dolar arasında olması beklenen AMD'nin yeni işlemcisinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz yok. Öte yandan Ryzen 5 2500X'in de yine ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın