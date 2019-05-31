AMD Ryzen 3000 ve Epyc, Intel'i Tehdit Edebilir
Analistler AMD Ryzen 3000 ve Epyc işlemcilerinni Intel'i ciddi şekilde tehdit edebileceğini düşüncesinde birleşti.
- Ercan Uğurlu
AMD, 3'üncü nesil Ryzen ve Epyc işlemcilerini Computex 2019'da tanıttı ve bununla beraber büyük sükse yaptı. AMD'nin Ryzen yongaları zaten güçlüyldü, fakat 7nm mimarili Zen 2 çekirdek ile birlikte eli daha fazla kuvvetlenen AMD'nin, Intel'in karşısında daha fazla güç sahibi olma yolunda olduğu açık. Wall Street analistleri de bu konuda hemfikir.
Stifel'de yarı iletken hisse senedi analisti olan Kevin Cassidy, AMD'ye yönelik oranların arttığını ve bunun Zen 2 ile beraber sağlandığını söylemiş. Cassidy: "Zen 2, AMD'nin daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi, daha düşük maliyet sebebiyle PC pazar payını arttırmasını sağlayacak derken, AMD'nin masaüstü CPU teknolojisinde liderliği Intel'in elinden alacağının sinyallerini de vermiş.
Öte yandan yine Cowen'dan bir başka analist olan Matthew Ramsey de, AMD hisselerinin değer kazanmasını beklediklerini söylerken, özellikle Epyc sunucu işlemcilerinin altını çizmiş. AMD'nin veri merkezi pazarında ve bulut hesaplamada 7nm yongaları ile "çok iyi" olacağını düşünen Ramsey, bunun AMD'nin hisse senetleri üzerinde "üstün performans" sergileyeceği görüşünde.
AMD'nin Computex'teki tanıtımları ve akabinde analistlerden gelen raporlar doğrultusunda, Intel'in geleceği için bir şeyler yapması şart gibi görünüyor. Bakalım Intel tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi...
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