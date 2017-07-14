AMD Ryzen Threadripper, Intel Core i9'u İki Alanda Geçt
Ryzen Threadripper, Core i9'u hem fiyat hem de performans alanında devirmeyi başarmış görünüyor!
AMD yeni işlemci serisi Ryzen Thredripper'in fiyatlarını açıkladı, ayrıca daha cüzdan dostu Ryzen 3 masaüstü işlemcilerini de tanıttı. Tüm bu ürünler önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürülecek.
Ağustos'un başlarında iki yeni Ryzen Threadripper modeli piyasaya sürülecek, ayrıca daha önce yayınlanan 16 çekirdekli (32-thread) canavara ek olarak, 12 çekirdekli (24-thread) iki yeni model 799$'dan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Hesaplı bilgisayar kurmak isteyenler için ise Ryzen 3 işlemciler 27 Temmuz'da piyasaya sürülecek, ancak şimdilik fiyatları resmi olarak açıklanmadı.
İşlemcilerin özellikleri ise şöyle:
- Ryzen Threadripper 1950X: 16-çekirdek, 32-thread, 3.4/4.0GHz (base/boost clock), $999
- Ryzen Threadripper 1920X: 12-çekirdek, 24-thread, 3.5/4.0GHz (base/boost clock), $799
Ryzen 3 işlemciler ise:
- Ryzen 3 1300X: 4-çekirdek, 4-thread, 3.5/3.7GHz (base/boost clock)
- Ryzen 3 1200: 4-çekirdek, 4-thread, 3.1/3.4GHz (base/boost clock)
Threadripper, X399 platformu üzerinde çalışıyor ve dört kanallı DDR4 belleğin performansını arttırıyor, bunu da 64 yllu PCIe ile yapıyor. AMD'nin aşağıdaki videoda gösterdiği gibi, 12 çekirdekli model Intel'in Core i9-7900X (10-çekirdekli işlemci, Turbo ile 4.3GHz'ye kadar yükseliyor) işlemcisini Cinebench R15'te 2,400 puana karşılık 2,100 puan ile geçiyor.
Intel'in i9-7900X işlemcisi 999$ fiyatı ile AMD'nin 1950X'i ile aynı fiyata sahip, ancak AMD'nin işlecisi yukarıda gördüğünüz benchmark testine göre %50 daha hızlı.
Eğer direkt olarak karşılaştırmak gerekirse AMD'nin Threadripper işlemcisi, Intel'in 16 çekirdekli ürünü olan i9-7960X'in fiyatı 1,699$'a kıyasla %60 daha hesaplı.
AMD ayrıca Alienware Area 51 Threadripper Edition sistemlerin 27 Temmuz'da erken siparişe açılağacını açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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