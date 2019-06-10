AMD-Samsung İşbirliği Radeon'u Telefona Getiriyor
Samsung ile AMD'nin açıkladığı işbirliği, bir süredir ortalıkta dolanan "oyun telefonu" iddialarını Radeon markasının da katılımıyla güçlendirdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
2018 yılı boyunca Samsung hakkında çıkan birçok söylenti şirketin kendi geliştirdiği grafik birimini kullanan bir oyun telefonu üzerinde çalıştığına işaret ediyordu. Yakın zamana kadar söz konusu telefon modeli veya grafik yonga setinde henüz resmi bir açıklama yoktu ancak bu durum geçtiğimiz gün değişti.
Geçtiğimiz gün Samsung, akıllı telefonları için mobil grafik yonga setleri geliştirmek ve üretmek için bilgisayar devi AMD ile "çok yıllı bir stratejik ortaklığa" gireceğini açıkladı.
Anlaşma uyarınca AMD'nin, şu anda PC'lerde ve oyun konsollarında büyük başarı ile kullanılan Radeon grafik mimarisi için Samsung'a, "akıllı telefonlar ve AMD donanımına sahip diğer ürünler gibi mobil cihazlarda kullanım" için lisans verilecek.
Radeon IP, ultra düşük güç ve yüksek performans vaat ediyor ve gelecekte Samsung'un Exynos (SoC) işlemcilerinde muhtemelen yer alması planlanıyor. Ancak belirli ürünler söz konusu olduğu için resmi planlar henüz yayınlanmış değil.
Bu tanımın da belirttiği gibi, Radeon teknolojisinin bir akıllı telefona başarılı bir şekilde entegrasyonu için teorik olarak daha az güç tüketimi gerektiren daha güçlü grafik işlemlerinin geliştirilmesine olanak sağlanmalı.
Sonuç olarak bu anlaşma sayesinde iyi grafik özelliklerine sahip daha uygun fiyatlı telefonların yanı sıra pil ömrünü kısaltmaksızın daha yoğun ve zorlu oyunlar ve simülasyonlar yürütmeyi başaran birinci sınıf amiral gemisi modelleri de geliştirilebilir.
Bu ortaklığın ilk ürünü için herhangi bir zaman dilimi belirtilmemiş olsa da, söylemeliyiz ki yakın gelecekte Samsung akıllı telefonlarında Radeon ile çalışan GPU'ların kullanılması pek olası görünmüyor. Çünkü AMD'nin, geliştireceği çiplerini akıllı telefon bünyesinde çalışmak adına özelleştirmek için çok daha az güç ile çalışan daha iyi bir optimizasyon ortamı gerekecek.
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