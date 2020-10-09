AMD'den Yeni Ryzen 5000 Masaüstü İşlemciler Geliyor

AMD, gerçekleştirdiği sanal etkinlikte bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya çıkacak yeni Ryzen masaüstü işlemcilerde kullanacağı Zen3 mimarisini duyurdu. Yeni mimari hala 7nm kullanıyor, ancak saat hızında büyük bir artış var.