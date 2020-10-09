AMD'den Yeni Ryzen 5000 Masaüstü İşlemciler Geliyor

AMD, gerçekleştirdiği sanal etkinlikte bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya çıkacak yeni Ryzen masaüstü işlemcilerde kullanacağı Zen3 mimarisini duyurdu. Yeni mimari hala 7nm kullanıyor, ancak saat hızında büyük bir artış var.

AMD'den yeni masaüstü işlemciler geliyor

AMD, 16 çekirdeğe ve 4.9 GHz saat hızına çıkan yeni Ryzen 5000 masaüstü işlemcilerini tanıttı. Yeni işlemciler, çekirdeklerin sekiz çekirdekli gruplar halinde toplandığı, çekirdekten-çekirdeğe iletişimdeki gecikmeyi azaltan ve tüm çekirdekler için L3 önbelleğe erişim sağlayan yeni bir tasarım kullanıyor. 7nm mimarisi kullanmasına rağmen önceki nesle göre watt başına %24 performans artışı sağlıyor.

Yeni Zen3 işlemciler, Ryzen 5000 serisi işlemcilerde kullanılacak. AMD, masaüstü işlemciler için Ryzen 4000 tasarımını atlıyor. Ryzen 4000 mobil işlemciler, Ryzen 3000 masaüstü işlemcilerle aynı mimariyi kullandığından, bu kararın mobil ve masaüstü işlemcileri aynı düzeye getirmek için alındığı düşünülüyor. Yeni işlemci serisinin giriş modeli, 12 çekirdekli, 24 iş parçacıklı, 70MB birleşik L2 ve L3 önbelleğe ve önceki nesil ile aynı 105W TDP'ye sahip Ryzen 5 5900X olacak. AMD'ye göre yeni Ryzen 9 5900X, önceki nesle kıyasla oyunlarda%26'ya varan bir performans artışı vaat ediyor ve ayrıca Intel'in rakip ürünlerini geride bırakıyor. Tüm işlemcilerin 5 kasımda piyasada olacağı belirtiliyor.

Etkinlikte tanıtılan işlemcilerin teknik özellikleri şöyle:

İşlemci

Çekirdek / parçacık

Maksimum hız

Önbellek

TDP

Tavsiye edilen fiyat

Ryzen 9 5950X

16-core, 32-thread

4.9GHz (3.4GHz base)

72MB

105W

$799

Ryzen 9 5900X

12-core, 32-thread

4.8GHz (3.7GHz base)

70MB

105W

$549

Ryzen 7 5800X

8-core, 16-thread

4.7GHz (3.8GHz base)

36MB

105W

$449

Ryzen 5 5600X

6-core, 12-thread

4.6GHz (3.7GHz base)

35MB

65W

$249
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