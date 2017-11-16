AMD'den Herkes İçin Süper Bilgisayar Performansı

AMD SC17'de AMD EPYC ve AMD Radeon Instinct yüksek performanslı platformlarla "herkes İçin süper bilgisayar performansı'" sunuyor.

AMD'den herkes için "süper bilgisayar" performansı

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