AMD'den yeni Ryzen Threadripper ve Fazlası!
AMD, yeni mini ekran kartını, ikinci nesil Ryzen Threadripper'ı ve fazlasını tanıttı!
AMD'nin mikro boyutlu AMD Radeon RX Vega 56 Nano grafik kartı, bugün Computex 2018'deki tanıtımla gerçeğe dönüştü. PowerColor tarafından üretilen kart, tam boyutlu kartın sadece biraz gerisinde.
Henüz teknik detayları açıklanmayan kartın Nvidia'nın güçlendirilmiş, 3GB RAM'li GTX 1050'sinin tanıtımından hemen sonra ortaya çıkması ilgi çekici.
Bu arada AMD, FreeSync teknolojisini Samsung'un QLED 4K TV'sine ulaştırmak üzere yeni ortaklığını da duyurdu. PC'deki gibi çalışacak olan işlev, ekranın tazeleme oranını uyumlu Radeon grafik kartıyla eşitleyerek yırtılma efekti, input lag gibi sorunları ortadan kaldıracak.
Sıradaki Ryzen Threadripper, 32 Çekirdekli Bir Canavar
İkinci nesil Ryzen Threadripper, AMD'nin en önemli yeniliklerinin muhtemelen başında geliyor. AMD, ikinci nesil Ryzen Threadripper'in en üst seviye modelinin 32 çekirdekli, 64 thread'li bir canavar olduğunu söylüyor. Bir önceki nesil Ryzen Threadripper 1950X, 16 çekirdek ve 32 thread'e sahipti.
AMD, yeni işlemcisinin saat hızını, hatta model ismini bile açıklamadı. Bildiğimiz, ikinci nesil Threadripper işlemcilerinin 12nm mimarisini kullandığı ve gelişmiş overclock yeteneklerine sahip olduğu.
İkinci nesil Ryzen Threadripper ailesi, 2018'in ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bahsettiğimiz 32 çekirdekli işlemci ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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