AMD'nin Performansı Intel'i Geçmeye Başladı

AMD'nin yeni işlemcileri, Ryzen 3000 ile birlikte Intel için gerçek bir tehdide dönüşüyor!

AMD'nin Performansı Intel'i Geçmeye Başladı

AMD Ryzen 3000 serisi işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle birlikte AMD, son 20 yılda ilk kez Intel'i performans olarak geçti.

Intel işlemci piyasasına uzun süredir hükmetse de AMD'nin en son işlemcileri, Intel'i kaygılandıracak. Ryzen 3000 serisinin yeni 7nm tasarımı, AMD'nin daha düşük enerji tüketimiyle performans olarak Intel işlemcilerine yetişmesini sağlıyor. Üstelik AMD'nin işlemcileri, Intel'in işlemcilerinden daha uygun fiyatlı.

AMD'nin işlemcileri fiyat bakımından çoğu zaman uygun olsa da, performans ve güç tüketiminde ilk kez Intel'i geçiyor. Yapılan birçok inceleme, AMD Ryzen 3000 işlemcilerin Intel için gerçek bir tehdit oluşturduğu konusunda anlaşıyor. Bugün geldiğimiz noktada belirli bir Intel işlemciye baktığınızda ve ardından AMD'deki alternatifini aradığınızda, daha güçlüsünü, daha az güç tüketen ve daha uygun fiyatlısını bulabiliyorsunuz. Bu durumun Intel'i gerçekten endişelendirmesi gerekiyor.

AMD'nin CPU'larda düşük seyreden pazar payı, yeni işlemcileriyle birlikte artmaya başlayacak gibi görünüyor. Intel, AMD ve Nvidia'nın geleceği belli ki hararetli olacak; bu rekabeti heyecanla izleyeceğiz.

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