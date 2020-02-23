Android 11'in Koyu Modu Çok Daha İyi Olacak!

Android'in popüler işlevlerinden biri olan koyu mod, renkleri tersine çevirerek görünümü değiştirmenize ve yan etki olarak belki biraz gözlerinizi parlayan ışıktan korumanıza yardımcı oluyor. Koyu mod işlevinin önemli bir eksiği ise onu akşamları açıp, sabahları kapamak zorunda olmanız.
Android 11'in kodlarında yapılan incelemeler, işletim sisteminin bu sorunu yakında tarihe gömeceğini gösteriyor. Geliştirici ön izleme sürümünde keşfedilen kod, işletim sistemindeki birkaç yeni işlevi gösteriyor. Bu işlevlerden bir tanesi, 9to5Google'a göre koyu tema zamanlama olacak (Android'li telefonlar, koyu mod için 'koyu tema' sözcüklerini kullanıyor). İşlev, tahmin ettiğiniz üzere koyu modun etkin olacağı saatleri seçmenize veya "gün doğumundan gün batımına" seçeneğini tercih etmenize izin verecek.
Şu an birçok Android'li telefonda bulunan "Gece Modu" ve benzeri işlevler, ekrandaki mavi tonları kaldırarak gece bakmayı kolaylaştırıyor. Bu işlevi de "gün doğumundan gün batımına" devreye girecek biçimde veya belirli saatlerde etkinleşecek biçimde ayarlayabiliyorsunuz.
Android 11'in resmi tanıtımının mayıstaki Google IO 2020'de yapılması bekleniyor. Android 11'i kullanan telefonların ise 2020'nin sonunda veya 2021'in başında satışa sunulmasını bekliyoruz. Yani yeni işlev için biraz beklemeniz gerekebilir.
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