Android 11'in Web Sayfası Bir Süreliğine Göründü

Senenin bu günleri, genellikle Android'in yeni bir sürümüne yaklaştığımız anlamını taşıyor. Android Q'nun ilk geliştirici sürümü martta gelmişti. Şimdi ise birileri sanırız düğmeye erken bastı ve Android 11, Geliştirici Önizleme sayfasında görünmeye başladı.
Sayfada görünen bağlantıların hiçbiri çalışmazken, "daha fazla" üzerine tıklarsanız Android 11'in değil Android 10'un işlevlerini görüyorusunuz. "Pixel cihazına kaydol" üzerine tıkladığınızda ise Android Beta Program'a yönlendiriliyor, burada Android 10 testinin kapandığı mesajını görüyorsunuz.
Bunun yanında ilginç olan, Google'ın harflerden oluşan kod adlarını terk etmesi. Firma geçen sene Android Q ile tatlı isimlerini bırakmıştı, şimdi ise harfleri kullanmayı bırakacak gibi görünüyor. Bununla birlikte firma, bir sonraki Android sürümünden Android R olarak bahsetmişti.
Geliştirici Önizleme sayfasındaki değişiklik, Android 11'in ön izleme sürümünün gelmek üzere olduğunu gösteriyor olabilir veya biri, sayfanın yayına açılacağı tarihin ay kısmını yanlış ayarlamış olabilir (Android Q'nun yayınlandığı 13 mart, Android 11 sayfasının yayına açılma tarihinden tam bir ay sonrasına denk geliyor).
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın