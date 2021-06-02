Android 12'den Yeni Haber: Paylaşım Ekranı "Resmileşiyor"

Android 12 ile işletim sisteminin kanayan bir yarası daha tedavi ediliyor. Android kullanıcılarının beğendikleri bir fotoğrafı, bir web sayfasını, uygulama içinde karşılaştıkları herhangi bir öğeyi farklı sosyal medya platformlarında, sohbet kanallarında ve türevlerinde paylaşırken karşılaşılan ekran karmaşası, Android 12 ile düzeltilecek.
Android Sharesheet, Android işletim sistemindeki paylaşım ekranı olarak da biliniyor. Bu ekran özellikle 3'üncü parti uygulamalarında rastladığımız paylaşım sayfalarında birbirinden farklılık gösteriyor ve bu da Android işletim sisteminin kullanıcı arayüzü tutarlılığı konusunda olumsuz bir profil çizmesine sebep oluyordu. Neyse ki sonunda Android 12 ile bu sorun ortadan kaldırılıyor.
Android Sharesheet Nedir?
Android Sharesheet, bir uygulamadaki "paylaş" düğmesine bastığınızda alttan çıkan ve tüm olası paylaşım kanalları ve seçeneklerini listeleyen bir menü ekranıdır. Kullanıcılar bu ekran üzerinde WhatsApp'tan Facebook'a, YouTube'dan Linkedin'e kadar pek çok sosyal medya kanalını görebilir ve ilgili paylaşım öğesini, bunlardan birine direkt olarak gönderebilirler.
Android 12 ile Artık Düzeltiliyor
Google tarafından yapılan açıklamaya göre bu sorun Android 12 işe düzeltilecek. Google, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uygulamaların paylaşım diyaloğunu değiştirmesine izin vermeyi asla amaçlamamıştık." derken, Android 12 ile beraber tüm uygulamaların paylaşım ekranını resmi bir tabloya dönüştürecek.
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