Android 12'de 3. Parti Uygulama Mağazası Devrimi: Detaylar Belli Oldu!

Geçtiğimiz eylül ayında Google, 3'üncü parti uygulama mağazalarının Android 12'den itibaren Android telefonlarda çalışmasını kolaylaştıracağını duyurmuştu. Google'ın bu hareketi uygulama ekosisteminin kapalı yapısını eleştiren Epic Games'e cevap olarak gelmişti. Böylece şirketlerin uygulamalarını genişletme olanağı tanıyan Google, bunun nasıl yapılacağı konusunda ise spesifik bir açıklamada bulunmamıştı. Elbette bunun nedeni Google'ın Android 12'yi resmi olarak açıklamamış olmasından kaynaklanıyordu.
Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Google I/O etkinliği ile beraber Android 12'yi resmi olarak tanıttı ve böylece bu yeni işletim sistemi ile ilgili daha fazla bilgiyi de paylaşma olanağı buldu. Üçüncü parti uygulama mağazaları bu yeni sürümden itibaren yeni platform ile daha iyi şekilde çalışacağı da doğrulandı.
Uygulama geliştiricilerinin neler yapması gerektiği ise XDA-Developers sayfalarında açıklanmış durumda. Uygulama geliştiriciler, REQUEST_INSTALL_PACKAGES iznini kullanırken, requireUserAction adlı yeni bir parametreye erişebilecekler. Şu anda, Play Store'un dışından bir uygulamayı her yüklediğinizde, mevcut bir uygulamanın güncellemesi olsa bile, yükleyiciye uygulamaları yükleme izni vermeniz ve ardından her kurulumu ayrı ayrı onaylamanız gerekiyor. Ancak bu yeni parametre ile uygulamalara paketleri yükleme izni verildiğinde, her yüklemeyi onaylamak için kullanıcı eylemi gerekmeyecek.
Ancak bunun işe yaraması için birkaç gereksinim var. İlk olarak, requireUserAction parametresinin "false" olarak ayarlanması gerekir. Ardından, yüklenmekte olan uygulamanın Android 10 veya daha yeni olan 29 API sürümünü hedeflemesi gerekiyor. Yüklenmekte olan uygulamanın, yükleyicinin kendisinde (yani uygulama mağazasında) bir güncelleme veya söz konusu yükleyici tarafından başlangıçta yüklenen uygulamanın bir güncellemesi olması gerekir. Son olarak, uygulama mağazasının UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION iznini bildirmesi de gerekiyor.
Tüm bu gereksinimler karşılandığında, uygulama mağazaları mevcut uygulamalara güncellemeleri daha kolay yükleyebilir. Elbette yine de Android 12'de de en kolay yöntem, uygulamaların kullanıcılara Play Store üzerinden dağıtılması olacak.
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