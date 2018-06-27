Android için Edge Rekora Koşuyor!
Microsoft Edge'in Android sürümü, PC sürümünü fena halde utandıracak önemli bir başarıya imzasını atıyor!
Microsoft daha önce sadece kendi işletim sistemi için yazılım ve oyunları geliştirdi ve destekledi. Ancak şimdi bu politikasını geride bıraktı ve hem Android hem de iOS için uygulamalar geliştirmeye başladı.
İlk önce Microsoft Launcher ile işe başlayan şirket, daha sonra Microsoft Edge'i de Android'e taşıdı. Edge Android sürümü Play Store'da kullanıma açıldığı ilk iki ayda 1 milyon kere indirildi. Şimdiyse uygulama 5 milyon indirme kilometre taşını geçmiş durumda. Uygulamanın iOS sürümü de oldukça başarılı durumda. Edge iOS sürümü şu an App Store'da Araçlar kısmında en çok indirilen 9'uncu uygulama konumunda.
Microsoft bu yeni politikası sayesinde mobil işletim sistemi tutmamış olsa da yabancı işletim sistemlerinde Microsoft tecrübesi sunuyor ve sadık kullanıcılarını koruyor.
Ali Ruhi Öztürk
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