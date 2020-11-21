Android Kullanıcıları, Yıllardır Kullanılan SMS'lere Veda Etmeye Hazır

SMS konsepti ilk kez 1984 yılında Friedhelm Hillebrand ve Bernard Ghillebaert tarafından geliştirildi. İlk kısa mesajın gönderilmesi ise İngiltere'deki Vodafone GSM şebekesi üzerinden Aralık 1992'de gerçekleşti. Şimdi, 28 yıl sonra Google, SMS'i açık Zengin İletişim Hizmetleri (Rich Communications Services - RCS) standardıyla değiştirmeye çalışıyor. Arama devi, son birkaç yıldır mobil endüstrisinin devleri ve cihaz üreticileri ile RCS tabanlı Mesajlar uygulamasını oturtmaya çalışıyor. Kullanıcılar SMS'ten RCS'ye geçince daha kaliteli fotoğraf ve videolar paylaşabilecek, kablosuz ağ veya veri hatları üzerinden sohbet edebilecek, mesajlarının okunduğunu görebilecek ve daha dinamik grup sohbetlerine katılabilecek.
Yeni bir blog gönderisinde, Mesajlar uygulaması ürün lideri Drew Rowny, RCS'nin sohbet özelliklerinin küresel sunumunun artık tamamlandığını ve dünyanın her yerinden Android kullanıcılarının (Çin ve Rusya hariç) yeni mesajlaşma standardından yararlanmaya başlayabileceğini duyurdu.
RCS ile uçtan uca şifreleme
Görüşmelerin gizli olması ve kişisel bilgilerin güvende tutulması Google için son derece önemli, bu nedenle şirket, Mesajlar uygulamasında kullanıcı verilerini korumak için güvenlik önlemlerini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyor. RCS ile mesajlaşan kullanıcıların sohbetleri uçtan uca şifreleniyor ve araya girme olasılığı olan her türlü birimin, bu mesajları çözmesi mümkün değil.
RCS için uçtan uca şifreleme önümüzdeki ay başından itibaren beta testçilere gönderilecek ve önümüzdeki yıl aktif hale geçirilecek.
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