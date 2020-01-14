Android'de Otomatik Doldurma Güçlenebilir

Google'ın adresinizi, parolalarınızı formlara otomatik olarak yazan otomatik doldurma işlevini kullanıyorsanız, işlevin güvenlik konusunda biraz zayıf kaldığını fark etmiş olabilirsiniz. Google, işlevi daha güvenli hale getirmek için düğmeye bastı.
XDA Developers tarafından Android kodlarında yapılan keşfe göre otomatik doldurma işlevi, yakında bir biyometrik oturum açma işlevine kavuşacak. Böylece formları doldurmadan önce parmak izinizi veya yüzünüzü taratmanız istenebilecek. Şu an Android'li telefonunuzu veya Chrome web tarayıcınızı kullanabilen herhangi biri, formları otomatik doldurup sitelere oturum açabiliyor.
Telefonlarda ve PC'lerde kilit ekranı bu nedenle önem taşıyor. Kilit ekranı geçildiğinde otomatik doldurma, birçok uygulamada ve tarayıcıda oturum açma bilgilerini otomatik olarak girebiliyor.
Yeni ek güvenlik işlevi gerçeğe dönüşürse, Google'ın otomatik doldurma işlevini parola yöneticilerine bir adım daha yakınlaştıracak. Kodlar, işlevin hem ödeme bilgileri, hem de oturum açma bilgileri için ayrı ayrı etkinleştirilebileceğini gösteriyor. Henüz kullanılmayan ayarın Ayarlar > Sistem menüsü > Diller ve Giriş altında görüneceği anlaşılıyor.
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