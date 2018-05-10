Android P Actions ve Slices Böyle Çalışacak!

Android P'nin kullanım şeklinizi tahmin eden yeni işlevleri Actions ve Slices, hayatınızı işte böyle kolaylaştırmayı amaçlıyor!

Android P Actions ve Slices Böyle Çalışacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

27 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
On Yıllık Hack Serisinin Altından "O" Çıktı!
ZenFone 5 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı!
Fitbit Versa Şimdi Türkiye'de!
Android P'nin Yeni Zaman Yönetim İşlevleri
LCD iPhone , LG G7 gibi MLCD+ mı Kullanacak?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir