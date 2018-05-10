Android P Actions ve Slices Böyle Çalışacak!
Android P'nin kullanım şeklinizi tahmin eden yeni işlevleri Actions ve Slices, hayatınızı işte böyle kolaylaştırmayı amaçlıyor!
Android'in bir sonraki sürümü, "Actions" ve "Slices" adlı iki yeni uygulama tahmin işleviyle gelecek. Bu işlevler, size kullanabileceğiniz uygulamayı önermekten öteye gidecek.
Google I/O'da sahnede gösterilen Actions, uygulama çekmecesinde ilk satırın altında örneğin bir çağrı yapma düğmesi ve Strava uygulaması için "egzersize başla" düğmesi olarak görünecek. Google, Actions'ın kullanım geçmişini ve düzenini temel alacağını söylüyor. Örneğin koşuya çıktığınız saatler veya genellikle trende haber okuduğunuz göz önünde bulundurulacak ve düğmeler, bunlara göre gösterilecek.
Actions, cihaza bağladığınız aksesuarları da hesaba katacak. Örneğin kulaklıkları bağladığınızda Google, sevdiğiniz Spotify çalma listelerinden önerilerde bulunabilecek. Google, Actions'ın Google Asistan, Google Arama, Play Store ve akıllı metin seçimlerinde görüneceğini söylüyor. Yani Actions, işletim sistemi çapında görünecek ve bizlere yardımcı olacak.
Actions, biraz daha büyük bir arayüz öğesi olan Slice içinde de görünebilecek. Bu "etkileşimli araçlar" ilk başta sadece Google Arama içerisinde kullanılacak. Örneğin "Uber" yazdığınızda sadece araç bulma kısayolları değil, eviniz ve iş yeriniz arasında seyahat düzenleme kısayolları da görünecek. Bu örnekte mesafe, ücret ve tahmini varış süresi gibi bilgiler de görülebilecek. Bu özel işlev için geliştiricilerin yeni Slices API'sını kullanmaları gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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