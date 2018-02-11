Android P Destek Çağrılarını Kaydedebilecek

Android P, çağrı kaydetme özelliğini resmi olarak destekleyebilir!

Android P Destek Çağrılarını Kaydedebilecek

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