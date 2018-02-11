Android P Destek Çağrılarını Kaydedebilecek
Android P, çağrı kaydetme özelliğini resmi olarak destekleyebilir!
Google, Android Oreo'yu yavaş da olsa desteklenen tüm cihazlara yayınlıyor, aynı esnada işletim sisteminin bir sonraki sürümünü de geliştirmek için çalışıyor. Android Open Source Project'e (AOSP) yapılan son bir dizi başvuru, "çağrı kayıt tonu" oynatmaya destek getiriyor. Bu teknoloji, her 15 saniyede bir kendini tekrar eden 1400Hz frekansta bir ton olarak tanımlanmış.
Bu ton giden akıma eklenecek, bu sayede karşı taraf onu duyabilecek. Başvuruda anlatıldığına göre bunun sebebi "düzenleyici uygunluk gereksinimlerini karşılamak", ancak bu tarz bir uygunluk dünya'nın her yerinde uygulanması mümkün olmayabilir. Başvuruda ayrıca operatörlerin isterlerse bu tonu kapatabilecekleri de yazıyor.
Şimdiye dek bu özellik bir çok Android telefonda resmi olmadan biçimde zaten bulunuyordu. Ancak Google, bir sonraki Android sürümüyle birlikte gizli gizli API'lere erişimi kısıtlamak için hareket ediyor gibi görünüyor. Belki de şu ana kadar kısıtlamalara tabi olan bazı işlevlere erişimi açmak bunun için yeterli olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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