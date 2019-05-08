Android Q, Koyu Mod ile Gelecek!
Android Q'ya gelen yeni işlevler ve yeni beta sürümüyle uyumlu cihazlar, Google I/O'da ortaya çıktı!
Bir süre önce tanıştığımız Android Q'nun koyu modla geleceği artık kesinleşti. Bazı uygulamalarda rastladığımız koyu mod, Android Q'da tüm işletim sistemini koyu renkli bir temaya büründürecek. Bu sayede telefonu karanlıkta kullanırken gözleriniz daha az yorulacak.
Koyu mod ilk başta muhtemelen sadece Google'ın uygulamalarında kendini gösterecek, ancak firma üçüncü parti geliştiriciler için bir API da sunuyor. Böylece geliştiriciler, yeni koyu temadan faydalanabilecek.
Android Q için bugün duyurulan yenilikler arasında güvenlik güncellemelerini direkt olarak alma da var. Bu işlev, üretici üzerinden geçmeden, cihazınızın direkt olarak güvenlik güncellemesini almasını sağlayacak. Bununla birlikte üreticiler, dilediklerinde bu işlevi devre dışı bırakabilecekler. Elbette bu durumda işlevin hiçbir anlamı kalmıyor. İkinci önemli nokta, işlevin sadece Android Q'da destekleneceği. Android Pie'a geçişlerin ne kadar yavaş izlediğine bakarsak, işlevi kullanabileceklerin sayısı uzun süre çok az olacak gibi görünüyor.
Android Q, geri dönme işlevini de bir adım öteye taşıyacak. Android Pie, telefonun herhangi bir kenarından parmağınızı sürükleyerek geri gitmenize izin veriyordu. Android Q ise iki kenarda herhangi bir konumdan sürüklemenizi kabul edecek. Böylece herhangi bir düğmeye ulaşmak zorunda kalmayacaksınız. Bu tür gezintinin tek sorunu, Gmail, Maps gibi uygulamalarda yanlışlıkla yan menüyü açmanız. Bilgilere göre Google, tasarım kurallarında yapacağı değişiklik sonrasında ilk sürükleme sonrasında menüyü açacak, ikinci sürüklemenizde geri dönmenizi sağlayacak.
Digital Wellbeing'in bir uzantısı olan yeni Focus (Odaklanma) modu, belirli uygulamaların uyarılarını gizleyerek telefonda film izlerken veya gerçek hayatta kitap okurken dikkatinizi önemsiz şeylerden koruyacak.
Yeni Android Q Beta 3 Hangi Cihazlarla Uyumlu?
Android Q beta için cihazınızı tamamen temizlemeyi ve hatalarla karşılaşmayı göze almanız gerekiyor. Elbette cihazınızın aşağıdakilerden biri olması da şart.
Google Pixel ve Pixel XL
Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL
Asus ZenFone 5Z
Essential PH-1
HMD Global Nokia 8.1
Huawei Mate 20 Pro
LG G8 ThinQ
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Tecno Spark 3Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi Mix 3 5
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