Android Uygulamalarının Konum İsteği Google Merceğinde

Android 10'un yenilikleri arasında gizliliğe yönelik önemli geliştirmeler de vardı. Bunlardan bir tanesi, şu an kullanmadığınız uygulamaların konumunuzu öğrenmesini engelleyebilmek idi. Android 11 ile birlikte firma, işlevi biraz daha geliştirerek arka planda konum isteğine bir defaya mahsus izin vermenize olanak tanıyacak.
Google Play Store ve Android'de yapılacak ilke değişiklikleri, Google tarafından bugün açıklandı. Firmaya göre arka planda konum bilgisine erişmek isteyen uygulamaların çoğu, kullanıcının konumunu bilmeye aslında ihtiyaç duymuyor. Geliştiricilerin bu tür davranışlarını engellemek isteyen Google, Play Store ilkelerinde bir değişiklik yapacak ve böylece konum hizmetlerine erişim için Google'ın onayı gerekecek.
Firma, uygulamaların konum bilgisine erişim onayı için şu faktörleri göz önünde bulunduracak:
- Özellik kullanıcıya net bir değer sunuyor mu?
- Kullanıcılar uygulamanın arka planda konumlarına erişmesini bekliyor mu?
- Özellik, uygulamanın temel amacı için önemli mi?
- Arka planda konum bilgisine erişmeden aynı deneyimi sunabilir mi?
Firma ilginç biçimde Google'ın kendi uygulamalarının da bu faktörler karşısında değerlendirileceğini belirtiyor. Açıklamaya göre değerlendirmeler, Google'da gerçek insanlar tarafından yapılacak.
Google, ilke değişikliğiyle ilgili takvimini de açıkladı:
Nisan: Arka planda konumla ilgili resmi Google Play ilke güncellemesi
Mayıs: Geliştiriciler, kullanım amacı hakkında Google Play Konsolu aracılığıyla tahmini 2 haftalık yanıt süresiyle geri bildirim isteyebilir
3 Ağustos: Google Play'e arka plan konumuna erişen tüm yeni uygulamaların onaylanması gerekecek
2 Kasım: Arka plan konumu isteyen mevcut tüm uygulamaların onaylanması veya Google Play'den kaldırılması gerekiyor
Teknoloji devi, konum erişimi kontrol listesi ve en iyi gizlilik uygulamaları gibi belgeler ve bağlantılar da paylaştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın